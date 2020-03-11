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媚比琳「不沾杯」液態唇膏新推5大仙女莓果色　聯手Coco買飲料送唇彩

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▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／記者張毓容攝）

▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／記者張毓容攝）

▲網友超推的媚比琳不沾杯液態唇膏推出全新5款莓果色，還與Coco都可合作買飲料送唇膏活動。（圖／記者張毓容攝）
記者張毓容／台北報導

開架唇彩王MAYBELLINE媚比琳，擁有多款人氣熱賣唇彩，其中在美妝版上受到大批網友愛戴的「超持久霧感液態唇膏」，不沾杯的超強持色力和舒適的霧感妝效，一上市就引發包色熱潮。今年春夏再度推出全新5款超仙莓果色，還特別與知名飲品店「Coco都可」合作，打造4款莓果系飲品，更推出買飲料送唇膏活動，勢必又將掀起一波搶購、曬照風潮。

▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／品牌提供）

▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／品牌提供）

▲MAYBELLINE 超持久霧感液態唇膏，NT$360。（圖／品牌提供）

擁有16H超持久、不掉色、不沾杯等3大特點而大受唇膏控歡迎的「超持久霧感液態唇膏」，擁有高質感絲絨霧面質地，一抹飽和顯色還能緊緊服貼唇部不掉色，超持久妝效即使用餐飲水也不怕唇印殘留，加上菱形刷頭結合立體凹槽貼心設計，可精準勾勒唇峰、唇角等細節，完美描繪各種唇形。

▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／品牌提供）

▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／記者張毓容攝）

▲液態唇膏全新莓果系5色，由右至左為#150,#155,#170,#175,#180。

2020春夏，超持久霧感液態唇膏推出專為亞洲人打造的全新5款暖調莓果色，從濃郁的草莓牛奶色#150、桃粉調的新鮮野莓色#155、溫柔細緻的焦糖莓果色#170到莓果芋頭色#180，每一色都是飄著滿滿仙氣的莓粉色調，尤其是主打色#175，粉中帶橘調的暖橘莓果色，百搭又顯白，能襯出好氣色。

▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／記者張毓容攝）

▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／記者張毓容攝）

▲媚比琳液態唇膏新推5大仙女莓果色。（圖／記者張毓容攝）

▲媚比琳特別與飲品品牌Coco合作，推出好喝又好拍的4款莓果系飲品。

媚比琳更特別跟知名飲品品牌Coco跨界合作，打造4款莓果系飲品：莓果派對、雲朵美莓、莓果戀人和莓果芋見泥，並推出一系列活動。3/11～4/30止，凡加入媚比琳Line官方帳號可獲得刮刮卡乙張，有機會抽中媚比琳超持久霧感液態唇膏新出5色一整套與Coco飲品免費喝等好禮。

此外，Coco更於台北西門町門市、桃園大同門市、新竹竹北自強南門市規劃仙氣飄飄網美打卡牆，即日起至3/31活動期間，凡購買Coco莓果系列飲品2杯並打卡上傳，即可免費獲得液態唇膏乙支(送完為止)。

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fashion.net

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