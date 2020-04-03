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為什麼遇不到「對的人」？許允樂：適不適合比起好不好更重要

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「單身好久怎麼辦？」
「為什麼對的人都不出現？」
「情人節總是一個人過？」
「好男人好女人都滅絕了嗎？」

這次「關於愛」的主題，就讓我們聊聊單身課題。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

許允樂

許允樂外表看似柔弱，其實內在有著成熟冷靜的性格，在去年年初與戀愛大師張兆志結婚的她，常在個人粉專上替粉絲的煩惱解惑，也讓她在網路上有著高人氣，更推出新書《只是想活得漂亮》，在書中分享她在生活與感情觀。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

很多人常常會抱怨「為什麼我都遇不到好男（女）人？」，如果一直沒有遇到對的人怎麼辦？

許允樂：我會建議大家「先把自己的狀態調整好」，如果你一直覺得自己沒有遇到對的人，那可能你要先檢討，你不是別人的「對的人」。 如果你沒有先把自己的狀態調整到對的位置上，你怎麼會遇到對的人？ 若你真得很值得別人愛的話，那個對的人一定會出現的，不要急。

對你來說，什麼是「對的人」？

許允樂：對的人就是適合自己的人。打個比方好了，像我先生（張兆志）是個有潔癖的人，但因為我自己也有潔癖，所以對我來說，我們兩個就適合；但如果你覺得對方的潔癖對造成你的負擔，那可能就不是那麼適合，關於對的人的定義，我覺得「適不適合」比起「好不好」更來的重要！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

給現階段單身男女的建議？

許允樂：走出手機吧！男生們，不要沉迷於電玩遊戲，女生也麻煩妳真得走入現實中，去多認識真實世界中的人，而不要只在網路上交友，因為我覺得其實網路交友這件事情還是有它的風險性在，我覺得最好的辦法，還是多找朋友吃飯、多看電影，重點就是要真真實實面對那個人，而不是隔著網路屏幕去認識對象。

妳自己的書裡面有提到「活得漂亮」，那你覺得要活得漂亮有哪些重點？

許允樂：首先，你要有自己的工作、家人、朋友，把自己的生活圈建立起來。再來就是把身邊每件事情都做到自己都覺得心滿意足了，不要有遺憾，我認為其實這就是把自己活得漂亮的表現。我認為所謂活得漂亮並不是說你要長得多漂亮，或是身材要多好，而是要把自己照顧好，喜歡你自己，並且把每一天都過得很踏實、很開心！

【關於愛，這篇想讓你知道】

1.如果你一直覺得自己沒有遇到對的人，那可能你要先檢討，你不是別人的「對的人」。
2.如果你沒有先把自己的狀態調整到對的位置上，你怎麼會遇到對的人？
3.對的人就是適合自己的人。
4.「適不適合」比起「好不好」更來的重要。
5.認識真實世界中的人，而不要只在網路上交友。
6.所謂活得漂亮並不是說你要長得多漂亮，或是身材要多好，而是要把自己照顧好，喜歡你自己，並且把每一天都過得很踏實、很開心！

攝影：Soren Jepsen

※CHARA YU
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 許允樂, 愛情觀
fashion.net

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