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完全值得收藏的「話題護唇膏」　香奈兒山茶花限定、迪奧玫瑰木色調

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女孩包包裡，怎麼能少了護唇膏？本季愛馬仕推出的首款唇膏系列，默默藏著一支護唇膏，香奈兒山茶花限定也有護唇膏...以下幫大家特搜2020絕對值得收藏的護唇產品，該是時候投資一支。

香奈兒超炫耀山茶花唇膏#327雪紡，NT$1,320

以品牌經典標誌山茶花打造全新限量作品，金色唇膏蓋上刻劃香奈兒女士鍾愛的花朵，8個色調中默默藏著一支護唇膏，帶著粉紅色調，塗在雙唇能展現淡淡的紅潤，因為是限量，所以能收藏到絕對要把握。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

愛馬仕Hermès潤唇膏，售價NT$ 2,250
2020年3月4日起在愛馬仕專賣店和零售商店內推出

愛馬仕珠寶及鞋履部門創意總監Pierre Hardy為此系列包裝執筆設計。唇膏管身選用精緻材質 — 漆彩、鍍金以及亮面金屬，顏色有黑、白或粉金。以手工方式組裝而成，唇膏內芯可以替換，以便長久使用。除了二十四種色調，為構建完整的化妝儀式，同步推出潤唇膏，轉出來是刻著Hermes Logo的圓柱膏體。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雅詩蘭黛Estee Lauder 粉嫩慾望撫紋修護精華 9ml NT$1,100
2020年3月1日於全台雅詩蘭黛專櫃上市

雅詩蘭黛於2018年3月推出市場上最齊全的唇部保養系列，甫上市便引起市場轟動，上市至今已賣出共15萬支，今年，家族多了新成員【粉嫩慾望撫紋修護精華】，粉嫩外觀暱稱為「胖寶寶」，蘊含大馬士革玫瑰、山茶花籽、薰衣草與向日葵籽等多種天然頂級奢華花萃萃取，深度滋潤軟化雙唇，一抹撫平難纏唇紋，告別皺巴巴老態唇，還原粉嫩寶寶唇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迪奧癮誘粉漾潤唇膏＃012玫瑰木Rosewood NT$1,200
台灣預計3月底上市

風靡全球的潤色護唇膏，來自於迪奧專業後台彩妝，除了原有的健康粉潤妝效，2020年推出Dior全球彩妝創意形象總監Peter Philips私心最愛的玫瑰木色調，相信將掀起粉絲一陣收藏熱潮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

關於愛馬仕Hermès首款【Rouge唇膏系列】你必須知道的8件事。

粉刺應該怎麼清？4個網路清粉刺傳奇大破解，6瓶讓粉刺不易生成酸類保養大推薦！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 精品, 護唇膏
fashion.net

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