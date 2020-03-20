綁高馬尾睡個美容覺！髮型師教4個秘招，隔天起來「扁塌頭」變蓬鬆

什麼！綁馬尾睡覺，這方法可行嗎？沒錯，專業髮型師從沒告訴過你的整髮祕密又一招，就是晚上洗好頭、吹乾頭髮之後，可以綁一個鬆鬆的、高高的馬尾進入夢鄉，第二天起來，只要稍微再整理一下，前晚的蓬鬆度依然能維持。

倪萱髮藝資深設計師，同時也是倪萱創辦人Joe說：「這個方法的確可行，但必非人人的天生條件都能符合。那些天生髮質粗硬，或是髮量多的人就很適合，而髮質細軟或是天生髮量較為稀少者，就不建議這樣做。」

▲（圖／Joel Rodgers）

髮質粗硬的人，髮性的彈性度佳，第二天綁馬尾的地方，很容易彈回來沒有綁痕，第二天早上，就是很蓬鬆。不過，想要擁有這樣簡單又方便的蓬鬆效果，還是有一些簡單的事項需要遵守。

【前一晚】

1.洗護確實做到

洗完頭確實塗抹護髮產品，務必讓頭髮有柔順感，才可以讓頭髮柔順蓬鬆。

2.頭髮完全梳開再進行吹整

其實不管想不想要讓頭髮蓬鬆，洗完頭還沒吹乾前，都要把頭髮整個仔細梳開，不要打結。把頭髮用毛巾按壓到半乾，呈現不滴水的狀態，再使用寬齒梳從髮尾開始梳，慢慢梳開打結的部位，再塗抹護髮品開始進行吹乾的動作。

▲（圖／James Cochrane）

3. 馬尾必須要綁高、綁鬆

按照習慣的方法吹乾頭髮之後，可以綁一個介於頭頂與後腦勺中間的高馬尾，但切記要綁鬆鬆的，不可以過緊，就可以安心睡覺了。

▲（圖／James Cochrane）

【隔天一早】

用少量的水再整理

經過一整晚的馬尾，難免擔心會有一點綁痕，建議可以用略溼的水再次整理頭髮，不論是噴灑或是用手沾溼，重新整理頭髮，可以讓髮型蓬鬆更柔亮。

如果可以的話，也建議把枕頭套的材質更換成為絲質，比起棉質成分，絲質的枕頭套更可以讓頭髮維持不易變型。至於綁馬尾的橡皮筋，也是相當重要，急就章的橡皮筋事最壞的選擇，容易有綁痕、拉扯頭髮，更造成過度傷害落髮的危機，建議使用彈性海綿材質，或是髮圈髮飾，來綁馬尾。

▲（圖／James Cochrane）

同場加映：女明星最愛L.Erickson彈力髮圈

綁馬尾用橡皮筋好傷髮質，一般便宜的髮圈，大約只有幾次能不易鬆落的生命，該怎麼辦？來自美國的L.Erickson彈力髮圈，已經變成綁馬尾的最佳得力助手，不但不容易鬆落、不容易斷掉，連顏色都多到容易搭配，習慣綁馬尾的人，手腕上直接戴著幾條彈力髮圈，是飾品、是髮品，更是馬尾良伴。L.Erickson是由10條強韌的彈力繩與紡紗螺旋交錯編織完成，相當適合任何場所使用，能維持很久的強韌度與彈力感。

※YVONNE WANG

（完整文章請看VOGUE.com）



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