「京站小碧潭」4大必逛亮點揭曉！近50家餐飲品牌進駐，還有手作烘焙坊

位於大台北南緣的小碧潭過去曾因景觀豪宅美河市聲名大噪，去年夏天IKEA進駐小碧潭捷運站，成為首間捷運共構門市後也引起討論話題，今年春天又迎來「京站時尚廣場」進駐，同時也是京站繼台北車站、中山爵士廣場後第3個據點，雖然相較於過去百貨的多樓層豐富規劃，京站小碧潭店僅有一層樓空間，主打新店在地人的第二餐桌，反而為新店地區注入一股美食潮流。

上千坪歐風空間，圓頂造景成為亮點

占地4500坪的空間，由台灣設計師陳瑞憲操刀，以南法普羅旺斯為主題，在偌大的空間融入大量綠意，整體氛圍簡單舒適，漫步其中非常愜意，加上各家餐廳風格不盡相同，隨時都能約上家人朋友來上一場美食巡禮。此外，商場內最特別的莫過於是京站與人氣瓦帕品牌「微兜」合作打造的「晨曦之光」裝置藝術，歷時6個月、耗資1千萬打造挑高30公尺的圓頂教堂造景，在裡面用餐格外有氣氛，加上開放式空間光線明亮，是女孩們新興的約會熱點。

近50間生活餐飲品牌進駐

櫃位方面，京站小碧潭店主打主題餐廳、美食市集、生活選物3大面向，共有近50間品牌進駐，其中更有10間是獨家引進，像是在西門町起家20多年的港式餐廳「維記」、信義安和的泰北料理「心泰」、政大小吃名店「江記水盆羊肉」、以原色製作的天然義大利麵「Tasty Pasta」等都是讓人想造訪的主題餐廳。

比美味更比視覺吸睛度

至於視覺當家的現在，多家餐廳都各出奇招，讓美食不再只是味覺享受，視覺呈現更是格外引人矚目，像是「樂尼尼」設計成巴洛克飯店風格、「美威鮭魚」打造成北歐小館用餐空間、「和田涮涮鍋」打造成女孩必去的玻璃屋、「心泰」將經典水上市場融入餐廳、「維記」把道地港式裝潢移植進來，更從香港引進30公斤重的龍鳳雕讓門面更氣派有味道。

親子週末好去處

除了美食選擇超多樣外，京站小碧潭店也看準新店地區的家庭客群，引進了「自己做烘焙聚樂部」，提供親子週末閒暇時來學習烘焙，同時也為家人彼此感情升溫；另外還有有機生鮮超市「心樸市集」，除了有多樣化的台灣在地有機食材可以購入，市集內也開設全新「點柒飲品吧」，讓大家用完餐、逛完超市與IKEA也能來這邊坐坐休息一下。

地址：新北市新店區中央路157號5樓

※WENDY CHEN

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