日本大阪吐司店「嵜本」即將來台！16種果醬任意搭配，單片包裝更是人氣款

從日本大阪起家的高級吐司店「嵜本（ Sakimoto）」終於要來台灣展店啦！這間於2017年在難波市區開設首店至今已擴展到神戶、東京、札幌、福岡、鹿兒島等城市的人氣吐司是由同樣廣受甜點控喜愛的半熟起司塔 Pablo社長「嵜本將光」開設，為了讓女兒能吃到新鮮不過敏的配方，所以研發出獨門手法，注重成分、發酵與製作方式的選擇，避免使用常見的雞蛋與牛奶，而是用麵粉混合小麥天然的香氣製成。也因為這樣創新的設計，讓喜歡吃吐司的人常吃也不用擔心對身體造成太大的負擔。

麵團的重量成就吐司的輕盈

最先被大家注意到的就是「嵜本」吐司的重量，雖然麵團重量約為普通麵包的1.4倍重，但透過細膩的製作過程，保持麵團足夠的柔軟彈性，確保烘烤過後的口感。吐司出爐後，不僅可以聞到小麥的香氣，慢慢撕開可以看到輕盈的內裡，吃起來外酥內軟，極大的反差感，讓吃過的人都念念不忘。

2種吐司、16種果醬，選擇超多樣

「嵜本」共有「極美（ Kyomi）」（JPY900）與「極生（Gokusei）」（JPY950）兩種基本款天然麵包，前者不含雞蛋與牛奶，僅用湯種作法製成；後者不含雞蛋，經過長時間低溫發酵、中種與湯種作法製成。烘烤出爐有9宮格印記，可以自由搭配3款同樣由「嵜本」研發的16種果醬，像是水果類的草莓、檸檬、葡萄；牛奶類的牛奶奶油、開心果奶油；日系的翡翠綠茶；適合早餐的蜂蜜蛋白石等，用木盤端盛上桌，用白色小湯匙盛裝，非常精巧可愛。不論是單吃吐司的原味，或是塗抹奶油與果醬，都別有一番風味。

限定口味、單片包裝都是人氣款

除此之外，「嵜本」也會因為各地、季節推出不同的店型與期間限定的口味，店型的部分除了最常見的商店，還有咖啡廳，至於口味，則有情人節限定的「蜂蜜巧克力麵包」（JPY1,000）、神戶常態販售的「葡萄乾麵包」（JPY1,300），或是每週不同天的限定款。另外同樣引人注目的還有28毫米包裝版本，很適合一個人早餐或是下午茶時光享用。不論哪一種品項，包裝都跟店裝一樣，以日式極簡風呈現，潔白搭配木質建材，直接單純的設計也展現了「嵜本」強調的天然吐司本質。

雖然目前只知道在信義區市政府捷運站附近的店面掛上布條預告開幕，但確切的資訊都仍未出來，所以若想在台灣一嘗日本高級吐司的人可能要再等等囉！

「嵜本（ Sakimoto）」

地址：台北市信義區基隆路一段155-1號

預計開幕日期：2020年第2季

※ WENDY CHEN

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