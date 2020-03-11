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雪花秀《幸運花園氣墊粉餅》美到讚嘆　母親節檔期買一送三

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▲雪花秀2020限定版包裝，獲得一致好評。（影／記者曾怡嘉攝）

 記者曾怡嘉 / 台北報導

雪花秀每年推出的限定版氣墊，總是吸引粉絲收藏，今年與法國知名手工印花壁紙設計工坊 ANTOINETTE POISSON 攜手推出《幸運花園2020限定版》，以象徵韓國傳統文化的元素「春梅」與「彩蝶」為創作靈感，結合往往多出現在高級訂製服裝上的法式刺繡工藝，讓氣墊粉餅宛如藝術品。

▲▼雪花秀推出幸運花園氣墊粉餅　 。（圖／品牌提供）

▲雪花秀結合法式刺繡工藝，譜寫東方之美。（圖／品牌提供）

藉由一鉤一針的來回，讓春梅、彩蝶、紛花更加立體，靈活宛如在指尖翩翩起舞般，完美詮釋春日花園的完美意象。不僅向傳統致敬，也再度以藝術的手法訴說獨特的東方之美。同時，透過精緻刺繡工藝，將來自春季喜悅花語與好運能量。

▲▼雪花秀推出幸運花園氣墊粉餅　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼雪花秀推出幸運花園氣墊粉餅　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲雪花秀 完美瓷肌氣墊粉霜，1,980元、滋晶雪瀅氣墊粉霜，2,080元。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

2020年一共推出兩款限定包裝，結合品牌熱賣的完美瓷肌氣墊粉霜和滋晶雪瀅氣墊粉霜，無論想要白瓷光潤，還是無瑕透亮的妝感，都能為妳打造春暖花開般的好氣色，更是今年母親節限定夢幻收藏之一。

▲▼雪花秀推出幸運花園氣墊粉餅　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲趁母親節檔期購入，買一即贈三件禮超划算。

雪花秀將幸運花園限定版氣墊加入母親節優惠陣容，推出晶透完美底妝氣墊組，只要購買輕透雪紡氣墊粉凝霜、完美瓷肌氣墊粉霜，或是滋晶雪瀅氣墊粉霜任一，即可獲得潤燥精華EX 8ml、潤燥精華面膜1片和智慧型氣墊粉撲2件組。

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關鍵字：

雪花秀, 氣墊粉餅, 母親節
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