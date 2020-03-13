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放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

你身邊是不是也有那種一談起戀愛就很愛曬恩愛的朋友？滑IG、FB時常看到他們的甜蜜放閃照，聊天也是不時散發粉紅泡泡氣息，撒狗糧猶如不用錢，撒好撒滿！那他們很有可能就是以下這5個星座之一，怕閃光的人在他們開啟新戀情前請先準備好墨鏡。

▲喜歡曬恩愛星座Top 5 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 5：射手座

能讓喜歡自由、討厭被拘束的射手座願意放閃，那一定是他們真的非常喜歡的人也有這個機會，而且一定認定了對方，射手曬起恩愛來是沒在客氣的！任何大事小事都能拿出來秀，他們巴不得所有人都能看到另一半所有的好。

▲喜歡曬恩愛星座Top 5 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 4：牡羊座

向來直來直往的牡羊座喜歡曬恩愛的原因，除了希望得到大家的祝福外，通常也因為覺得自己的幸福很值得炫耀，另外也想藉此讓自己的親朋好友知道自己的另一半有多好，也希望讓朋友更了解他／她，幫助另一半更好融入自己的朋友圈中。

▲喜歡曬恩愛星座Top 5 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：處女座

陷入愛情裡的處女座像變了一個人，就算是平時不怎麼用發IG、用FB的人，一旦戀愛了就變得常常更新動態，不是另一半送了什麼禮物，就是今晚去哪約會了，或是對方最近又有什麼貼心事跡……等等，反正就是要讓所有人知道，「我的愛人是最好的，歡迎羨慕我」！

▲喜歡曬恩愛星座Top 5 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：天秤座

天秤座本來就很喜歡分享各種事情，有了甜蜜戀情後就會更喜歡分享自己的喜悅，尤其發些照片、po些動態對天秤來說，這也是一種紀錄兩人之間幸福時刻的方式，可以為自己留下美好回憶，有什麼好避諱的。

▲喜歡曬恩愛星座Top 5 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：獅子座

霸氣十足的獅子座向來就是不知低調為何物的高調王，就連戀愛也是走張揚路線，既然談戀愛了就是要大方放閃以告訴大家：這是我的另一半、我的對象好優秀、我的愛情好幸福。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 情侶, 曬恩愛, 放閃, 灑狗糧, 射手, 牡羊, 處女, 天秤, 獅子
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