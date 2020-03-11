▲娜歐咪坎貝爾穿全套防護衣、戴護目鏡、N95口罩與手套搭機。（圖／翻攝naomi IG）



記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫在全球肆虐，嚴峻疫情讓搭機乘客無不繃緊神經，盡量做足保護措施。49歲的超級名模「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾（Naomi Campbell），公開她從洛杉磯飛紐約的登機裝，護目鏡、N95口罩、全套防護衣，一樣都沒少，不過還外加Burberry要價99,000元的羔羊皮飾邊雙面喀什米爾披肩保暖，看來下機後披肩也要好好消毒了。

▲娜歐咪坎貝爾在防護衣外，再穿上Burberry要價99,000元的羔羊皮飾邊雙面喀什米爾披肩保暖。（圖／翻攝naomi IG）



娜歐咪坎貝爾當空中飛人多年，早在新冠肺炎疫情爆發前，她就習慣一登機替自己位置的桌板、電視螢幕、耳機等任何她會接觸之處消毒，並在座椅鋪上自備的毯子，飛行途中也全程帶醫療級口罩，她曾說：「我才不在乎別人怎麼看我，這攸關我的健康。」

▲娜歐咪坎貝爾在前往機場的路上，預告此次的機場穿搭。（圖／翻攝naomi IG）

在 Instagram 查看這則貼文 Naomi Campbell（@naomi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 10 日 下午 6:07 張貼





因應新冠肺炎威脅，娜歐咪坎貝爾的登機防護也全面升級，穿上全套防護衣、戴上護目鏡與N95口罩，雙手也套上乳膠手套。她的全套防護裝備被網友稱讚是完美示範，但也有網友不埋單，認為她只是炫耀，酸她害怕病毒何不搭私人飛機或取消行程。

▲娜歐咪坎貝爾是90年代超級名模，在時尚圈仍相當活躍。（圖／達志影像／美聯社）

