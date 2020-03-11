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「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾登機裝超狂　防護衣外罩9.9萬元Burberry披肩抗病毒

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▲▼黑珍珠娜歐咪坎貝爾 。（圖／翻攝naomi IG）

▲娜歐咪坎貝爾穿全套防護衣、戴護目鏡、N95口罩與手套搭機。（圖／翻攝naomi IG）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫在全球肆虐，嚴峻疫情讓搭機乘客無不繃緊神經，盡量做足保護措施。49歲的超級名模「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾（Naomi Campbell），公開她從洛杉磯飛紐約的登機裝，護目鏡、N95口罩、全套防護衣，一樣都沒少，不過還外加Burberry要價99,000元的羔羊皮飾邊雙面喀什米爾披肩保暖，看來下機後披肩也要好好消毒了。

▲▼黑珍珠娜歐咪坎貝爾 。（圖／翻攝naomi IG）

▲娜歐咪坎貝爾在防護衣外，再穿上Burberry要價99,000元的羔羊皮飾邊雙面喀什米爾披肩保暖。（圖／翻攝naomi IG）

娜歐咪坎貝爾當空中飛人多年，早在新冠肺炎疫情爆發前，她就習慣一登機替自己位置的桌板、電視螢幕、耳機等任何她會接觸之處消毒，並在座椅鋪上自備的毯子，飛行途中也全程帶醫療級口罩，她曾說：「我才不在乎別人怎麼看我，這攸關我的健康。」

▲▼黑珍珠娜歐咪坎貝爾 。（圖／翻攝naomi IG）

▲娜歐咪坎貝爾在前往機場的路上，預告此次的機場穿搭。（圖／翻攝naomi IG）


 

因應新冠肺炎威脅，娜歐咪坎貝爾的登機防護也全面升級，穿上全套防護衣、戴上護目鏡與N95口罩，雙手也套上乳膠手套。她的全套防護裝備被網友稱讚是完美示範，但也有網友不埋單，認為她只是炫耀，酸她害怕病毒何不搭私人飛機或取消行程。

▲▼黑珍珠娜歐咪坎貝爾 。（圖／達志影像/美聯社）

▲娜歐咪坎貝爾是90年代超級名模，在時尚圈仍相當活躍。（圖／達志影像／美聯社）
 

關鍵字：

黑珍珠, 娜歐咪坎貝爾, 新冠肺炎
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