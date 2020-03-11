DIOR便當袋超可愛！紮染出彩虹色的夏天　膠囊系列首度登台

▲DIOR的Dioriviera膠囊系列優雅愜意。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

每個季節都有不同的浪漫，說到夏天，很容易在腦海裡浮現輕鬆、愜意、陽光假期這些字眼，DIOR把它們化成實體，推出Dioriviera膠囊系列，彩虹色的紮染、粉紅與石灰色，條紋衫、比基尼，構成一幅悠然美景。Dioriviera系列今年首度登台，3月12日開賣，迎接夏天，從這裡開始。

▲休閒鞋、像便當袋一般的提包都相當輕便。



▲粉色刺繡帆布Book Tote托特包97,000元、石灰色帆布托特包88,000元。

Dioriviera系列從2018年推出，過去選在希臘的愛琴海、西班牙的伊比薩島、法國的聖特佩羅等度假勝地，以期間限定店的模式販售，呈現與一般時裝不同的氛圍，不過靈感仍來自該季主軸，或是經典延續，例如Book Tote托特包的法式印花刺繡圖案，便從深藍等色調轉變成淺淺的粉或灰，散發清甜味，還有方形小提包，像個便當袋超可愛。

▲紮染的漸層色調相當吸睛。

彩虹色的紮染，絕對是2020年Dioriviera夏季度假系列中醒目焦點，而且展現絕佳工藝，薄透的罩衫可以隨意套上，比基尼與長裙則是性感又氣質的度假造型，搭配同為彩虹紮染的托特包，或是把原有的包款換上彩虹背帶，都充滿能量。

▲Dioriviera系列讓人想要輕鬆度假。



▲J'adior Oblique編織手環（一組兩入）14,500元。

粉紅與石灰很有文青少女風情，長裙配上條紋衫、戴頂漁夫帽、踩著帆布鞋，一派輕鬆，並有同色系的包包、手環可以搭在一起，簡單不造作，拍照隨便都美。用Dioriviera膠囊系列迎接夏天，多麽美好的心情。

▲綁帶涼鞋22,000元、小型托特包92,000元。



▲運動鞋有花卉、漸層，很有特色，各36,000元。

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