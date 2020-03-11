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義大利人帶頭自救！GUCCI執行長捐款10萬歐元　網紅募資破億

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記者王則絲／台北報導　圖／美聯社、路透、翻攝自iG@chiaraferragni

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，並在義大利造成了嚴重的疫情擴散，截至週二（10日）上午已累計確診人數達到10149例，總死亡病例達到631人。擔任義大利奢侈品牌GUCCI 的執行長馬可畢薩力（Marco Bizzarri）以個人名義捐款10萬歐元，網紅Chiara夫妻更在網上發起募資活動，24小時內便達標三百萬歐元，相當於台幣破億。

▲GUCCI CEO 義大利網紅Chiara捐款、募資 。（圖／翻攝自IG）

GUCCI 執行長馬可畢薩力近日以個人名義捐款10萬歐元（約逾340萬台幣）給位於義大利北部的艾米利亞羅曼尼亞地區衛生醫療體系與機構，提供八間醫院的協助，來自於該區的他表示：「我們的國家醫療體系在這段時間奉獻了極大的精神，英勇與新冠病毒與其造成的緊急狀況鬥爭，值得我們所有人的感謝和支持。」

面對一日增加千例的窘況，且持續增加的死亡人數使義大國內死亡率攀升至4.96％，有能力給予的幫助就該即時出手，馬可畢薩力對於科學家和醫療衛生專業人員的工作展現崇敬之意，並且呼籲大家嚴格遵守預防措施是目前至關重要的。

▲GA 。（圖／路透）

因疫情在歐洲大舉肆虐，許多精品品牌的時裝秀也受到影響，日前GIORGIO ARMANI（亞曼尼）與VERSACE（凡賽斯），宣布將推遲早春大秀，還有PRADA、GUCCI也宣布原先訂於5月的2021度假系列大秀將延後。雖然眾品牌銷售情況連帶受到波及，但是包括GIORGIO ARMANI、VERSACE，還有BULGARI（寶格麗）、DOLCE＆GABBANA、LVMH、開雲集團等在內，都慷慨捐出了鉅款，只為希望疫情風波能早日平息。

而疫情相對慘重的義大利，也引起了國民的危機意識，當地網紅Chiara與老公Fedez不僅以個人名義捐款10萬歐元，更在網路上發起了募資活動以援助醫院及新建病床計畫，短短的24小時之內，便募集達三百萬歐元，相當於破億台幣，成為歐洲最大金額的網路募資。

▲GUCCI CEO 義大利網紅Chiara捐款、募資 。（圖／翻攝自IG）

▲GUCCI CEO 義大利網紅Chiara捐款、募資 。（圖／翻攝自IG）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

►GIORGIO ARMANI 杜拜早春秀「半年內無望」：保守等到11月

►精品助防疫／DG捐款未透露金額　GUCCI創意總監手繪繁星好暖心

關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, 肺炎, 募資, 捐款, GUCCI, 精品, 義大利, 網紅, Chiara
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