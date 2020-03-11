「最強網紅」24小時籌得億元援助疫情！粉絲心疼：她家人剛走

▲第一網紅Chiara Ferragni籌得一億元台幣援助疫情醫療。（圖／翻攝自Chiara Ferragni IG）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延到全球，各大精品紛紛伸出援手，定居於米蘭的「第一網紅」的Chiara Ferragni也不例外，先是透過IG發起募款，自掏腰包捐出10萬歐元（約340萬台幣），而後5小時就有5萬人響應，目前金額已超過一億台幣相當可觀。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 上午 3:41 張貼

全球知名網紅Chiara Ferragni在IG上擁有近1900萬粉絲，2017年就已登上《富比士》影響力名單第一名，毋庸置疑成為各大品牌最愛。對於這次義大利在歐洲疫情最為嚴重， 7日就增加確診感染1247人創下單日新高，疫情蔓延速度之快，定居在米蘭的Chiara Ferragni也與音樂人老公Fedez發起募款項目，自身先捐出了10萬歐元拋磚引玉，果然不到五小時就有五萬人響應活動，目前已籌得超過台幣一億元，款項將會用於米蘭醫院以及新建病床的計劃。Chiara Ferragni也在貼文中寫下：「這裡有來自92個國家和地區的捐款，使我們在24小時內達到了300萬歐元， 歐洲有史以來規模最大的眾籌。 」

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 10 日 上午 4:40 張貼

不光如此，日前Chiara Ferragni也在個人IG上透露，外婆在此期間離世，礙於疫情影響無法舉辦喪禮令人鼻酸，不過她仍是相當慷慨援助疫情，獲得粉絲一面倒聲援：「心疼家人剛走」、「人美心也美」、「盡快度過難關」。

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