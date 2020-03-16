迪士尼公主變爭議雜誌封面人物！灰姑娘穿生肉裝好辣　大尺碼愛麗兒一樣美

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@nastya_kosyanova

雜誌的封面照片經常具有指標性意義，除了展現流行時尚，也會隱含當代的思想、理念，有些封面照片就因為標新立異，在剛刊出時引起爭議。俄羅斯插畫家Nastya Kosyanova就發揮創意，將這些爭議封面的主角換成了迪士尼公主，讓一向給人夢幻完美形象的公主們展現全新面貌。

在 Instagram 查看這則貼文 Анастасия Косьянова（@nastya_kosyanova）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 下午 12:05 張貼

《小美人魚》愛麗兒

在 Instagram 查看這則貼文 Анастасия Косьянова（@nastya_kosyanova）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 17 日 上午 4:26 張貼

近年來時尚界開始選用大尺碼模特兒，不再以瘦為審美標準，各種體型都能勇於展現身材。當初登上封面的是大尺碼超模泰絲•霍利德（Tess Holliday）用自信態度回擊酸民，現在主角變成胖胖的愛麗兒，一樣性感又漂亮。

《灰姑娘》

在 Instagram 查看這則貼文 Анастасия Косьянова（@nastya_kosyanova）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 20 日 上午 9:59 張貼

女神卡卡（Lady Gaga）當初穿這套生肉比基尼登上雜誌封面，曾引起動物保護人士不滿，但不能否認這套服裝確實超吸睛，現在依舊令人難忘。灰姑娘換上這套大膽的生肉裝，看起來好驚人！

《花木蘭》

在 Instagram 查看這則貼文 Анастасия Косьянова（@nastya_kosyanova）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 16 日 上午 11:13 張貼

披頭四主唱約翰藍儂與妻子小野洋子一起登上滾石雜誌封面的照片超級經典，是最具影響力的雜誌封面之一，也是兩人最後的合影。插畫家加把主角換成了花木蘭和李翔，是不是也呈現出兩人之間的愛呢？

《睡美人》

在 Instagram 查看這則貼文 Анастасия Косьянова（@nastya_kosyanova）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 23 日 下午 12:27 張貼

睡美人居然在臉上塗滿泡泡刮鬍子，原來當年這張封面照片的時代背景，已經有女權運動逐漸萌芽，想透過刮鬍子的女生，來彰顯女性自由，希望能往性別平等的道路邁進。

《公主與青蛙》蒂安娜

在 Instagram 查看這則貼文 Анастасия Косьянова（@nastya_kosyanova）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 18 日 上午 5:43 張貼

蒂安娜公主一絲不掛登上花花公子雜誌！原來當初這個封面具有時代意義，是第一次有非裔女性成為封面女郎，恰巧蒂安娜也是第一個非裔的迪士尼公主，現在影視、時尚生態已有所改變，接納多元種族與膚色。

《風中奇緣》寶嘉康蒂

在 Instagram 查看這則貼文 Анастасия Косьянова（@nastya_kosyanova）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 27 日 下午 12:22 張貼

現在拍攝全裸孕婦寫真已不是什麼新鮮事，很多女性想用照片紀錄特別的身體變化過程。這張封面原本的主角是黛咪摩爾，當年居然被視為裸露低俗，現在則成為了經典照片。寶嘉康蒂用全裸的懷孕姿態登上封面，充滿母性光輝。

《美女與野獸》貝兒

在 Instagram 查看這則貼文 Анастасия Косьянова（@nastya_kosyanova）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 19 日 上午 9:21 張貼

貝兒穿著內衣登上封面的神情俏皮可愛，還展露了少女的性感，原來的封面主角是小甜甜布蘭妮，這張照片拍攝當時她才只有17歲。

《白雪公主》

白雪公主穿上乳膠裝坐在輪椅上，變得像情趣娃娃或女機器人，給人奇怪的遐想。當初凱莉珍娜（Kylie Jenner）拍攝這系列照片，就因為裸露、尺度與題材引發爭議。

《阿拉丁》茉莉公主

茉莉公主化身成金卡戴珊（Kim Kardashian），一樣有完美翹臀。這個封面原本的主角就是「豐臀金」，屁屁翹到可以當桌子擺酒杯，當初這張照片也引起許多討論。

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