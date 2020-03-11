寶格麗奢華「永遠不嫌多」　聯手飛雅特推珠寶車、方向盤鑲寶石

▲寶格麗與飛雅特聯手推出New B.500聯名車款MAI TROPPO。（影／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）發布年度形象大片，以發源地羅馬與羅馬城外別墅為背景，邀最新品牌大使「茉莉公主」娜歐咪史考特（Naomi Scott）、「蜘蛛女」贊達亞科爾曼（Zendaya）與超模莉莉奧爾德里奇（Lily Aldridge），共同演繹全新主題「MAI TROPPO」（永遠不嫌多），華美珠寶外，品牌更同步揭露與飛雅特（Fiat）聯手打造的「珠寶車」，果然奢華永遠不嫌多。

▲寶格麗新任品牌大使「茉莉公主」娜歐咪史考特拍攝最新形象照。（圖／寶格麗提供，以下同）



▲近期在時尚圈爆紅的「蜘蛛女」贊達亞科爾曼也成為寶格麗品牌大使。

▲超模莉莉奧爾德里奇完美示範寶格麗頂級珠寶。



在最新的珠寶廣告中，三位女主角均穿上顏色亮眼的華服，搭配寶格麗頂級珠寶，在羅馬帝國議事廣場、特雷維噴泉等古蹟與別墅留影；大陸男星吳亦凡也受邀拍攝另一部廣告，戴著珠寶與腕錶新作，在優雅的咖啡廳品嚐義式咖啡。

▲娜歐咪史考特（左起）、贊達亞、莉莉奧爾德里奇合體拍攝寶格麗「永遠不嫌多」廣告。



▲吳亦凡演繹寶格麗珠寶及腕錶新作。



除了充滿氣勢的珠寶展現「永遠不嫌多」的精神，寶格麗更首度跨界與飛雅特聯手推出結合珠寶概念的New 500電動車，車身烤漆採用寶格麗經典色調番紅花橘色，加上特別融入的金沙霧面效果，這些材質來自珠寶工坊在製造過程中留下的細碎材料；車子前方的引擎網格前蓋，造型來自羅馬道路交錯石板啟發的Parentesi系列珠寶，最驚人的是車外觀B.500 字樣，當中B字母鑲鑽！

▲BVLGARI攜手FIAT打造全新 New B.500聯名車款MAI TROPPO。



▲珠寶車款外觀有專屬 B.500 字樣，當中B字母密鑲鑽石（左），方向盤中央的500字樣鑲有拓帕石、紫水晶和黃水晶，可拆下作為胸針。



內裝也出現寶石裝飾，方向盤中央的500字樣鑲有拓帕石、紫水晶和黃水晶，可拆下作為胸針配戴，連鑲嵌古幣的K金車鑰匙也是可穿戴的珠寶，華麗元素呼應寶格麗「永遠不嫌多」主題，預計今年夏天將與Armani、Kartell打造的飛雅特New 500電動車一同登上拍賣會，目前時程未定。

▲儀表板覆以來自絲巾圖案的彩色絲綢。