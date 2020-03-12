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南韓「文青香水店」GRANHAND麻布包裝香水　質感度爆棚！

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 ▲▼LE LABO,GRANHAND,。（圖／翻攝自granhand_official IG）

▲GRANHAND推出的香水超有手作的質感。（圖／翻攝自granhand_official IG）

記者李薇／台北報導

紐約高級訂製香水LE LABO深受很多粉絲的喜愛，不但外型走文青質感路線，香味更是不容易撞香，非常特別，如果妳很愛此品牌的風格，那最近南韓有一個小眾品牌GRANHAND一定也是妳的菜，而且聽說香味更加好聞，價格也不貴，真的很值得入手。

 ▲▼LE LABO,GRANHAND,。（圖／翻攝自granhand_official IG）

▲還可以自己印上名字。（圖／翻攝自granhand_official IG）

GRANHAND算是近年剛成立的新興品牌，主打手工製作香水，除了可以自己挑選香味、製做出專屬於自己的香水，連包裝都可以印上自己的名字，非常特別，包裝設計以簡約的麻布貼上印製的標籤，看起來很有手作感，樸實卻又很有風格。

不只有香水，GRANHAND還推出蠟燭、室內香氛噴霧、精油、護手霜、香包等香氛類的產品，可以說是非常多元，都可以按照自己想要的味道，客製化專屬於自己的香味，非常厲害又特別，很多去過的人都覺得，味道比起LE LABO還要好聞，非常適合香氛控前往朝聖。

 ▲▼LE LABO,GRANHAND,。（圖／翻攝自granhand_official IG）

▲另外還有香氛噴霧之類的產品。（圖／翻攝自granhand_official IG）

GRANHAND目前在首爾有四間店面，其中景福宮附近就有一間，據說是隱身在韓屋裡面，而景福宮也是很多人去南韓旅行都會去的景點，下次有機會前往的話，記得找一下這間香氛店，打造一款專屬於自己的香水喔！

關鍵字：

LE LABO, GRANHAND, 香氛, 香水, 香氛蠟燭
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