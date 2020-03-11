fb ig video ETtoday search mobile

謝霆鋒西裝解扣帥照曝光！破天荒合作「好萊塢男星」顏值竟沒輸

> >

記者鮑璿安／台北報導 圖／品牌提供

義大利精品男裝Ermenegildo Zegna（傑尼亞）近期發佈最新一季春夏系列形象照，請到藝人謝霆鋒以代言人之姿現身演繹，他換上剪裁俐落的素面西裝搭配中分油頭出鏡，引發網友狂讚：「男神」。

▲Ermenegildo Zegna。（圖／品牌提供）

傑尼亞本季以「何謂當代男士」為主題探討，激發男性認識真正的自己，在最新釋出的形象照中請到好萊塢影星馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）與藝人謝霆鋒演繹單品，許久未公開露面的謝霆鋒梳起乾淨的油頭露出帥氣五官，身穿品牌全黑色西裝站在荒草中，仍是不改迷人本色，衣著俐落剪裁彰顯他緊實身材，謝霆鋒也刻意鬆開領口扣子，輕鬆的姿態展現品牌代言人大方之姿。

▲Ermenegildo Zegna。（圖／品牌提供）

▲Ermenegildo Zegna。（圖／品牌提供）

▲Ermenegildo Zegna。（圖／品牌提供）

換個造型，謝霆鋒以深棕色西裝搭配淺橘色領帶出鏡，在兩種大地色系撞擊下顯得相當有活力，搭配簡單勻稱的肩線得到巧妙發揮，謝霆鋒更是雙手插口袋展現成熟氣息，一舉一動備受粉絲矚目。另外，影星馬赫夏拉阿里則不同風格休閒夾克亮相，配合品牌運用布料再生功能為永續發展盡力，注入多樣化男性時尚，畫面曝光也引發網友大讚：「謝霆鋒還是好帥，沒輸馬赫夏拉阿里」、「西裝魅力無法擋」、「男神無誤」。

▲彭于晏 。（圖／品牌提供）

此外，彭于晏演繹Berluti 2020夏季系列廣告，由 Berluti 品牌創意總監 Kris Van Assche 擔任藝術指導出鏡，彭于晏以藍色 Scritto 絨面皮革外套站在古城羅馬展現帥氣英姿。

►「最強網紅」24小時籌得億元援助疫情！粉絲心疼：她家人剛走

►彭于晏羅馬形象照帥氣曝光！　梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

關鍵字：

Ermenegildo Zegna, 傑尼亞, 謝霆鋒, 馬赫夏拉阿里, Mahershala Ali
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感

十二星座3月愛情運勢！雙子舊情人將出現、天秤會被發好人卡

十二星座3月愛情運勢！雙子舊情人將出現、天秤會被發好人卡

《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展

《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展

媚比琳「不沾杯」液態唇膏新推5大仙女莓果色　聯手Coco買飲料送唇彩 不想被叫阿姨！5個常犯的「老化習慣」，趕快改過來 盤點《梨泰院Class》世路金句：「你不需要向別人說服你是誰」 Dappei／每個女孩都要有件「男友襯衫」　5種穿法幫妳輕鬆駕馭時尚 想交往長久務必了解對方3件事！　對「前任」的定義超重要 日本「鋼彈行李箱」規格超猛　軍事級耐撞不用擔心被亂丟 雪花秀《幸運花園氣墊粉餅》美到讚嘆　母親節檔期買一送三

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面