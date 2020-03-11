謝霆鋒西裝解扣帥照曝光！破天荒合作「好萊塢男星」顏值竟沒輸

記者鮑璿安／台北報導 圖／品牌提供

義大利精品男裝Ermenegildo Zegna（傑尼亞）近期發佈最新一季春夏系列形象照，請到藝人謝霆鋒以代言人之姿現身演繹，他換上剪裁俐落的素面西裝搭配中分油頭出鏡，引發網友狂讚：「男神」。

傑尼亞本季以「何謂當代男士」為主題探討，激發男性認識真正的自己，在最新釋出的形象照中請到好萊塢影星馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）與藝人謝霆鋒演繹單品，許久未公開露面的謝霆鋒梳起乾淨的油頭露出帥氣五官，身穿品牌全黑色西裝站在荒草中，仍是不改迷人本色，衣著俐落剪裁彰顯他緊實身材，謝霆鋒也刻意鬆開領口扣子，輕鬆的姿態展現品牌代言人大方之姿。

換個造型，謝霆鋒以深棕色西裝搭配淺橘色領帶出鏡，在兩種大地色系撞擊下顯得相當有活力，搭配簡單勻稱的肩線得到巧妙發揮，謝霆鋒更是雙手插口袋展現成熟氣息，一舉一動備受粉絲矚目。另外，影星馬赫夏拉阿里則不同風格休閒夾克亮相，配合品牌運用布料再生功能為永續發展盡力，注入多樣化男性時尚，畫面曝光也引發網友大讚：「謝霆鋒還是好帥，沒輸馬赫夏拉阿里」、「西裝魅力無法擋」、「男神無誤」。

此外，彭于晏演繹Berluti 2020夏季系列廣告，由 Berluti 品牌創意總監 Kris Van Assche 擔任藝術指導出鏡，彭于晏以藍色 Scritto 絨面皮革外套站在古城羅馬展現帥氣英姿。

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