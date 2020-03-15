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瑞絲薇斯朋愛捧自家平價牌　拎寶格麗三用包洩巨星味　

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▲▼ 瑞絲薇絲朋。（圖／翻攝reesewitherspoon IG）

▲瑞絲薇斯朋出席正式場合，搭配Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever黑色小牛皮三用包。（圖／翻攝reesewitherspoon IG）

記者陳雅韻／綜合報導

43歲奧斯卡影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）個頭嬌小，卻總能穿出巨星氣勢，除了抓準穿衣比例，她也善用配件為自己添亮點，例如穿平口內搭再套上經典的黑色西裝外套，配上簡潔的鑽石項鍊，以及寶格麗（BVLGARI）與設計師Alexander Wang聯名的Serpenti Forever包，輕鬆展現自信風采，讓Alexander Wang本尊親自回應：「包包選得好！」

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗與Alexander Wang聯名包款可做為腰包、肩背包或手提包使用，77,500元。（圖／寶格麗提供）

瑞絲薇斯朋選的Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever黑色小牛皮三用包，裝飾兩個金色蛇頭扣環，最大特色是配備可拆式的黑色小牛皮腰帶、金色鍊帶與黑色小牛皮提把，因此可作腰包、肩背包或手提包使用，無論正式或休閒場合都容易搭配。

▲▼ 瑞絲薇絲朋。（圖／翻攝reesewitherspoon IG）

▲瑞絲薇絲朋平日愛穿自創品牌Draper James服裝並背自家包款宣傳。（圖／翻攝reesewitherspoon IG）

高CP值的寶格麗包讓瑞絲薇斯朋愛不釋手外，私下她最愛用自創品牌網站Draper James的平價托特包，她也常穿自家的服裝宣傳，設計風格充滿鄉村風，因為她難忘過去在家鄉田納西州的美好回憶，希望藉由這個從祖父母名字中各取一字定名的品牌，呈現美國南方的獨特風情。

▲▼ 瑞絲薇絲朋。（圖／翻攝reesewitherspoon IG）

▲瑞絲薇斯朋清新鄉村風裝扮全出自Draper James。（圖／翻攝reesewitherspoon IG）
 

關鍵字：

瑞絲薇斯朋, Reese Witherspoon, BVLGARI, 寶格麗
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