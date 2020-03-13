鬆餅裡面夾一整顆大布丁！日本7-11新甜點也太狂了

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）



記者李薇／台北報導

之前日本曾經流行過把整顆布丁加進兩片吐司中間，並且用吐司機夾緊邊緣，這樣加熱之後吃，口感特別好，最近日本7-11就推出類似的甜點「布丁奶油鬆餅」，兩片鬆餅的中間夾了一整顆的布丁，咬下去冰冰涼涼的超級舒服！

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）



日本7-11每次推出的甜點都完全不輸咖啡店，最近又推出一款很特別的「布丁奶油鬆餅」，不是把鬆餅變成布丁奶油口味，而是直接把一整顆布丁夾在兩片鬆餅的中間，再裹上奶油，直接把布丁當成紅豆餡在使用，超級狂。

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）



一整顆布丁夾在鬆餅的中間，一口咬下立刻可以吃到滑順冰涼的布丁，搭配上鬆軟的鬆餅餅皮，許多網友都大讚「口味太讚！」還有很多網友看到這個新的甜點，都超級激動，大呼「好想吃吃看」、「我要立刻去買」、「布丁控不能錯過」。

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）



這款「布丁奶油鬆餅」在價格上是192日圓（約台幣55元），以甜點的價格來說實在有點小貴，但是買了絕對不會後悔。最近因為疫情沒辦法前往的粉絲，也可以先把這篇存下來，等到疫情獲得控制之後，就可以出發去吃！