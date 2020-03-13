fb ig video ETtoday search mobile

鬆餅裡面夾一整顆大布丁！日本7-11新甜點也太狂了

> >

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博） 

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）

記者李薇／台北報導

之前日本曾經流行過把整顆布丁加進兩片吐司中間，並且用吐司機夾緊邊緣，這樣加熱之後吃，口感特別好，最近日本7-11就推出類似的甜點「布丁奶油鬆餅」，兩片鬆餅的中間夾了一整顆的布丁，咬下去冰冰涼涼的超級舒服！

 ▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）

日本7-11每次推出的甜點都完全不輸咖啡店，最近又推出一款很特別的「布丁奶油鬆餅」，不是把鬆餅變成布丁奶油口味，而是直接把一整顆布丁夾在兩片鬆餅的中間，再裹上奶油，直接把布丁當成紅豆餡在使用，超級狂。

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博） 

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）

一整顆布丁夾在鬆餅的中間，一口咬下立刻可以吃到滑順冰涼的布丁，搭配上鬆軟的鬆餅餅皮，許多網友都大讚「口味太讚！」還有很多網友看到這個新的甜點，都超級激動，大呼「好想吃吃看」、「我要立刻去買」、「布丁控不能錯過」。

 ▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）

▲日本,布丁奶油鬆餅。（圖／蜜棠咩咩微博）

這款「布丁奶油鬆餅」在價格上是192日圓（約台幣55元），以甜點的價格來說實在有點小貴，但是買了絕對不會後悔。最近因為疫情沒辦法前往的粉絲，也可以先把這篇存下來，等到疫情獲得控制之後，就可以出發去吃！

關鍵字：

日本, 布丁奶油鬆餅, 711, 布丁, 奶油鬆餅, 鬆餅
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

太甜啦！Dawn親泫雅頭公開撒糖　棗紅色小香意外成主角

太甜啦！Dawn親泫雅頭公開撒糖　棗紅色小香意外成主角

妝・開箱／專櫃竟有未破千元的「佛心唇膏」極潤、又能蓋唇紋

妝・開箱／專櫃竟有未破千元的「佛心唇膏」極潤、又能蓋唇紋

別再追求死白底妝！2020全新底妝關鍵字「極光肌」

別再追求死白底妝！2020全新底妝關鍵字「極光肌」

就像穿上高級訂製服　超美的黑金蕾絲氣墊粉餅 「夢幻婚鞋」JIMMY CHOO也要出唇膏　金色高跟鞋設計美翻天 邊買邊賺超爽！「Her會員福利社」加入就拿購物金　免運、現抵好划算 乾洗手超狂囤貨價299元！只到3/9中午　含這兩種成分更有效 無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找 放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王 Jessica坐巴黎飯店地板打包　隨手拍愛馬仕、香奈兒包總值破百萬元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面