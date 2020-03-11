台灣星巴克限定「青花瓷杯」今天開賣！藍色大理石、療癒色系必搶

▲星巴克22年迎來青花瓷系列新品，藍色大理石美翻天。（圖／翻攝自星巴克官網）



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隨著星巴克來台於今年（2020）正式邁入22年，品牌也專為台灣量身打造了「青花瓷」系列杯款，包括馬克杯、不鏽鋼杯、琺瑯杯以及茶壺等新品都換上了藍、白相間的絕美色調，讓人一看就失心瘋買一波！

▲星巴克青花瓷杯型尺寸從大到小相當豐富，價格300元至1200不等。（圖／翻攝自星巴克官網）

此次「青花瓷」系列杯款是星巴克來台22年的紀念杯型，包括了以往的隨身杯型、馬克杯、不鏽鋼杯以及茶壺在內，全都簡潔的注入了深藍色內裡搭配白色圖案，外頭則宛如手繪方式一般繪製了品牌小熊、星巴克門市風景以及各式滿版造型，中西合璧之下別有風味。搭配從大到小的3oz至12oz杯型，滿足不同需求的你。

▲周邊配件也討喜，（依序）丹寧風格護照套NT$600；拼接錢包NT$650；提帶NT$600。（圖／翻攝自星巴克官網）

此外，連周邊配件都幫你想到，像是小巧的肩背袋能夠裝入手機、錢包、鑰匙等隨身物品，掛脖輕巧無負擔；提帶則注入了短把手以及肩背設計能夠提升實用性，當然造型美觀上毋庸置疑，以百搭的丹寧色調搭配品牌經典簡約Logo，立馬晉升時尚單品，無聊送禮或是自用都是極好選擇，本次青花瓷系列於今（11日）已開賣，感興趣的朋友可選購一波。

與此同時，南韓大創則推出一系列櫻花杯，透明杯身搭配淡粉花瓣格外可愛，更有趣的是倒入溫水之後也會隨著溫度產生顏色變化，就仿佛花朵綻開一般美麗。

在 Instagram 查看這則貼文 다이소 디자인랩_daiso Design Lab（@daiso_designlab）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 13 日 上午 12:09 張貼

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