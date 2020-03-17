戴口罩順便養肌！日本賣翻缺貨的面膜　每天敷一片包準臉蛋亮到發光

▲趁著戴口罩好好修護肌膚。（圖／取自pakutaso）



文／C編

受到疫情影響，出門都必須戴口罩，導致很多女孩乾脆也不想化妝了，不如把這段時間當作肌膚休養期間。除了少上妝，其實可以用面膜幫肌膚做徹底的滋養潤澤，像是很多藝人明星也都把敷面膜作為每天日常肌膚補水的重要工作，每天持續下去，等到口罩拿下來，才能驚豔同事。

▲戴口罩順便養肌。（圖／取自pixabay）



小編也推薦幾款超級好用的面膜單品，可以趁著這段時間，為肌膚加強修護滋養，不要浪費這段戴口罩的時光，也可以照樣養出透亮發光的完美肌膚。

日本Saborino早安面膜

Saborino的早安面膜之前在日本超級火紅，賣到缺貨，可以說是每個女孩家裡都會擁有的單品，每天早上起床敷一片，不但可以立刻為肌膚注入保濕精華，還可以達到醒膚的效果，讓肌膚一整天都擁有完美的細緻光澤。

▲日本BCL Saborino 早安面膜（32片/盒） 酪梨/葡萄柚，原價449元，特價419元。點我購買。

運用超頻冷淬技術，冰封冰花活性嫩膚因子，能有效修護肌膚、延緩老化，特別適合乾性肌膚使用，可以淡化細紋，讓肌膚更加緊緻、有彈性，裡面更是添加了四重抗老因子成分，可以有效潤澤修護肌膚狀態。

DeMon 冷淬面膜

▲De Mon 冰花冷淬極柔緊緻面膜（桃花亮白、蘭花保濕、冰花緊繃），單盒3片原價399元，特價199元。點我購買。

裡面擁有加倍200,000ppb益生菌、PGA+神經醯胺等成分，可以幫助肌膚保濕滋潤，每天晚上來一片，可以帶給肌膚好菌的修護效果，讓白天造成的光老化或是傷害，可以達到徹底的安撫，重現完美透亮的肌膚。

PS升級版面膜

▲PS升級版面膜（打光修修淨透亮白、3D修修緊緻彈力、水感修修保濕平衡），單盒5片850元。點我購買。