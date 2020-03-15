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GU首位虛擬模特兒代言服裝！外型依日本女生平均值打造　身高只有158cm

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編輯／Emily　圖／翻攝自gu-japan.com

日本服飾品牌GU的服裝廣告中，出現一個新的模特兒，陌生臉孔讓人很好奇她是誰，原來她竟是品牌的首位虛擬模特兒Yu！採用了日本女生外貌、身高體重的平均數值打造設計，五官、身形、動作看起來宛如真人，每個女孩好像都可以在Yu身上看到一點自己的影子。

▲GU虛擬模特兒。（圖／翻攝自gu-japan.com）

虛擬模特兒Yu留著一頭俏麗短髮，身高只有158公分，她的外型是根據隨機抽出的200名日本女性的身型平均值設計，非常貼近一般人的體型。背景設定是個20歲的大學生，喜歡時尚和美食，但會因為身材變胖而苦惱，就跟一般平凡女孩差不多。

▲GU虛擬模特兒。（圖／翻攝自gu-japan.com）

比起擁有完美臉蛋、身材的模特兒，GU想打造出一個平易近人的人物，希望每個女孩都可以在她身上看到自己的影子，這樣在挑選服裝時也更能產生共鳴。Yu與女星中條彩未和水川麻美一起拍宣傳照，看起來自然融入不違和，完全像個真人。

▲GU虛擬模特兒。（圖／翻攝自gu-japan.com）

▲GU虛擬模特兒。（圖／翻攝自gu-japan.com）

現在其實有越來越多虛擬模特兒出現，在IG很紅的日本虛擬模特兒Imma，就是由日本3D影像公司ModelingCafe所打造，五官、皮膚細節都很逼真。留著粉紅色短髮的Imma時常拍攝時尚潮流照片，也會在IG上分享她的穿搭、生活日常，就像一個真實存在的人。

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關鍵字：

GU, 日本, 快時尚, 虛擬, 模特兒, 服裝
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