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Gucci睫毛膏玩創意　想要濃密美睫請先養一隻臘腸

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▲▼Gucci睫毛膏玩創意，顛覆美妝視角 。（圖／品牌提供）

▲精品美妝玩創意，讓人看不出睫毛膏和臘腸狗。（圖／品牌提供、翻攝自IG/guccibeauty，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

精品紛紛推出美妝，備受愛美女生青睞，Gucci繼唇膏之後，再推出不羈視角睫毛膏，官方釋出的二合一睫毛膏教學讓人摸不著頭緒，採用80年代幽默嬉戲美學，用誇張手法演繹睫毛膏，推翻你對美妝的定義。

▲▼Gucci睫毛膏玩創意，顛覆美妝視角 。（圖／品牌提供）

Gucci Beauty為彩妝愛好者推出最新二合一教學，由全球彩妝師Thomas de Kluyver以Gucci不羈視界睫毛膏 為主角，塑造經典與大膽妝容。教學影片以極誇張的手法凸顯刷上Gucci不羈視界睫毛膏後所展現的自由無畏。

▲▼Gucci睫毛膏玩創意，顛覆美妝視角 。（圖／品牌提供）

刷出飛天捲翹睫毛，同時教你成為超級木匠

影片中全球彩妝師Thomas de Kluyver為頂著復古鮑伯頭的模特上妝，以水平角度使用 Gucci不羈視界睫毛膏，大範圍向外掃出，使每根睫毛從根部起巧妙分明散開；隨後由模特的巧手將木片鋸開，一陣狂亂的敲打後，出現嶄新的木櫃，同時也完成經典妝容。


▲▼Gucci睫毛膏玩創意，顛覆美妝視角 。（圖／品牌提供）

想要展現狂放不羈？請先養一條臘腸！

全球彩妝師以垂直角度使用睫毛膏，打造出浮誇奪目的龐克妝容，立體分明並有著濃密超長如展翅般的效果；隨後金髮女郎著手為愛犬編織粉色毛衣，編織完成後，抱起無辜的臘腸犬，大膽妝容即刻呈現。

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關鍵字：

gucci, 睫毛膏, gucci beauty, 精品美妝
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