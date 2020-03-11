JW Anderson「水晶胸罩」中空＋外穿超搶眼　秀場裝置藝術搬來台北了！

▲JW Anderson春夏全新系列搶先看，水晶元素太美了。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

onefifteen 初衣食午攜手英國時裝品牌JW Anderson將2020春夏秀場概念，以裝置藝術展的方式引進台灣，利用透明壓克力盒裝置藝術 「Blowout」重現伸展台上的視覺元素，即日起至3月23日於初衣食午大安旗艦店限時展出。JW Anderson全新男女裝系列以「凝視」為主題，其中這件外穿式的「水晶胸罩」最是引人注意！

JW Anderson由北愛爾蘭知名設計師Johnathan Anderson 所創立，他曾說過：「我的設計並不是為了取悅這個產業，而是挑戰這個產業。」品牌其中一項特色便是「性別模糊」的設定，任何元素都能在男、女裝上充分發揮。

且Johnathan比起與網紅合作更嚮往與藝術家擦出不同火花，就像是本次的2020春夏系列，正是從加拿大藝術家Liz Magor 的作品「Blowout」獲得啟發，作品中集結那些被過度使用、被磨損，但卻無所不在的事物，以不同形式重塑而生，再度回到觀眾的視線。Johnathan 以此為靈感運用在秀場與本季概念中，在錯落放置於地面的透明壓克力盒子中，放置這些微小的存在，並藉由此次機會將裝置藝術一同引進台灣。

Johnathan於本季設計中，將概念緊扣「凝視」並延伸了藝術家Liz Magor 的想法：「我很喜歡她在作品中所表達對於事物『觀看經驗』的看法，於是我思索著，我們平時是怎麼看待一塊布料或是珠寶，其對於我們又存在什麼意義？自此之後，在我翻開老舊雜誌時，我發現上面的物件都比我第一次看它時更戲劇化了。」他透過細節變化打破眾人對於單品的既定印象，這一季，JW Anderson重新審視並賦予單品別於以往的視覺概念。

JW Anderson 今（11日）於onefifteen初衣食午舉辦春夏預覽會，除了展出秀場的裝置藝術外，也特別邀請模特兒示範了三套春夏服裝，本季設計相較以往更於女性化，將許多編織、流蘇、麻繩等元素運用在色彩鮮明、充滿春意印花的布料上，且不論於男女裝，都特別強調了皺摺、垂墜感，也呼應了模糊性別的品牌特色。

而本季中的「水晶」元素單品最值得注意，像是今日模特兒身上大膽外穿的「水晶胸罩」，Johnathan扭曲了社會普遍對於女性內衣所界定的形象與功能，不僅將它設計為外穿式的亮眼配飾，帶來視覺衝擊，由兩個圈圈構成的完全中空的形狀，以直接的感官呈現凸顯女性胴體之美，更引導大眾反思對於女性身體的觀看經驗。

同樣的水晶、中空元素，也能在許多春夏新款服裝中找到，利用大小、形狀不等的水晶，排列於挖空的設計周圍，強調女性氣質的同時讓它更加華麗，等同於將珠寶飾品直接鑲嵌於服裝上，非常創新與特別。

配件也一直是Johnathan Anderson備受矚目的一大亮點，從經典的船錨Logo包、鍊條包、鼻環包到上一季火紅的棒球帽包，品牌屢屢推陳出新，超越經典，本季更延伸運用服裝裡的重點元素——編織及流蘇，推出富有夏日氣息的竹編包以及圍巾背帶Logo包。

▲JW Anderson 編織背帶黑色Logo包，NT＄26,080、粉紅迷你棒球帽包，NT＄22,080。



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