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韓國女團下苦功才能有火辣身材！澯美、LUNA狠甩10公斤的超猛減肥法

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韓國女明星對於身材相當講究，不僅線條要好看，甚至連體重都要能夠「搬得上檯面」。網路上也謠傳不少女偶像的減肥方法，這次就讓這些女偶像親自告訴你，究竟她們的減肥方式是什麼，又該如何在短時間內瘦身成功呢？這五位的減肥法你一定要知道，過年後就這樣讓身上的肉肉消失吧！

秀賢

樂童音樂家的妹妹秀賢，因為出道時肉肉的外表讓他接受不少酸言酸語，近期看到秀賢大家都發現秀賢實在瘦了不少。而秀賢也曾經在自己的YouTube上公開減肥法，其中以運動健身最重要，加強下半身的運動，能夠減少水腫，加強代謝，就能夠改善四肢浮腫的問題。另外飲食上則是會選擇雞胸肉、麥片、沙拉等，避免多餘攝取過多熱量。

▲▼ 5位韓國女偶像的減肥紀錄大公開！一次揭開狠甩10公斤驚人變化的秘密 。（圖／Bella儂儂提供）

LUNA

LUNA可以說是「被罵過來」的人，一路上因為不符合世俗審美觀的身材，而遭受了不少痛苦。LUNA對於減肥可說是相當有一套，尤其在回歸前會利用比較強勁的減肥法，快速瘦身。利用檸檬綠茶水幫助身體代謝，不吃其他食物，光靠流質食物來幫身體排毒，進而達到減肥的幫助。不過這種方法僅適用短時間，長時間容易造成身體健康的損傷喔！

▲▼ 5位韓國女偶像的減肥紀錄大公開！一次揭開狠甩10公斤驚人變化的秘密 。（圖／Bella儂儂提供）

普美

粉絲之間流傳著，只要看普美的身材就知道《APINK》有沒有要回歸！也正是因為以前普美的身材就像氣球般忽胖忽瘦，不過近期則是將身材維持得相當好。普美早餐時會以果汁代替正餐，補充體內所需的養分，在點心時刻也會利用堅果來解嘴饞，增加飽足感。另外也會加強腸胃蠕動，因此適時地補充益生菌，加強身體的代謝。

▲▼ 5位韓國女偶像的減肥紀錄大公開！一次揭開狠甩10公斤驚人變化的秘密 。（圖／Bella儂儂提供）

頌樂

頌樂最大的減肥重點絕對就是在運動上，時常在各個表演上看她無贅肉的身材就知道，下的功夫可多著呢！頌樂也曾在自己的YouTube公開分享平時會在家裡做的居家伸展操，利用瑜珈伸展的方式幫助身體放鬆，達到減重的效果。另外在飲食上，盡量選擇原型食物，並適時地攝取澱粉，補充身體的能量也是很重要的喔！

▲▼ 5位韓國女偶像的減肥紀錄大公開！一次揭開狠甩10公斤驚人變化的秘密 。（圖／Bella儂儂提供）

澯美

澯美認為減肥時最怕無聊，因此食譜會特別設計的多樣化，利用各個低脂又營養的食物多重搭配，讓味道不那麼單調，自然就不會覺得減肥是件苦差事，甚至還曾從53公斤瘦到變成40公斤呢！運動部分澯美則是非常講究重訓，因為重訓能夠雕塑身體的線條，讓身形更好看，因此澯美至少一周會做四次的重訓，盡量將重點放在下半身，打造完美的腿部比例。

▲▼ 5位韓國女偶像的減肥紀錄大公開！一次揭開狠甩10公斤驚人變化的秘密 。（圖／Bella儂儂提供）

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Youtube@이수현Leesuhyun、@솔라시도 solarsido、@뽐뽐뽐、@Luna's Alphabet루나의 알파벳、@찬미찬미해 likeCHANMI、ilyoseoul、NAVER、fmkorea、smartmgoon、topstarnews、sedaily、Instagram@akmu_suhyun

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

韓星, 減肥, 瘦身, 偶像, 秀賢, LUNA, 普美, 頌樂, 澯美
fashion.net

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