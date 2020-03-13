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《哆啦A夢》竹蜻蜓實體化！裝電池就能旋轉　戴頭上真的變飛行器

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編輯／Emily　圖／翻攝自tamashii.jp、felissimo.co.jp

人氣卡通《哆啦A夢》裡面出現過超多神奇道具，其中最令人印象深刻的，就是戴在頭上可以飛的竹蜻蜓啦！日本現在居然把哆啦A夢的竹蜻蜓實體化，黃色造型跟卡通裡一模一樣，有附上透明髮箍可以戴在頭上，裝了電池還真的能轉動，實在是太酷了，身為粉絲真的超想購入。

▲哆啦A夢竹蜻蜓。（圖／翻攝自tamashii.jp）

這個真人版竹蜻蜓是由日本BANDAI推出，完全仿造卡通裡面的造型、大小製作，顏色一樣是鮮豔的黃色，下面附了透明髮箍可以戴在頭上，總長（包含髮箍）約31公分、寬約20公分。

▲哆啦A夢竹蜻蜓。（圖／翻攝自tamashii.jp）

▲哆啦A夢竹蜻蜓。（圖／翻攝自tamashii.jp）

竹蜻蜓裝了電池就可以旋轉，像個小風扇一樣，只差不能飛起來而已，對哆啦A夢的粉絲來說，實體化非常讓人興奮，真的必須要收藏。這款竹蜻蜓售價2,750日圓（約台幣800元）。

▲哆啦A夢竹蜻蜓。（圖／翻攝自tamashii.jp）

▲哆啦A夢竹蜻蜓。（圖／翻攝自tamashii.jp）

另外日本雜貨品牌Felissimo也有推出《哆啦A夢》聯名商品，其中一款洗衣袋就實用又可愛，是一大一小的組合，大的是哆啦A夢造型，小的有任意門、記憶吐司、更衣照相機款式，要是可以集滿全部更棒。洗衣袋幫你在洗衣服時增添一些樂趣，旅行時帶出去用也超級方便，售價1,540日圓（約台幣448元）。

▲哆啦A夢竹蜻蜓。（圖／翻攝自tamashii.jp）

▲哆啦A夢竹蜻蜓。（圖／翻攝自tamashii.jp）

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關鍵字：

哆啦A夢, 竹蜻蜓, 實體化, 卡通, 日本, 玩具, 小物
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