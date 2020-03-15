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Jessica 分享維持蓬鬆秀髮5秘訣　擺脫扁塌、油膩女孩們快筆記！

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曾為韓女團少女時代團員的Jessica鄭秀妍擁有令少女們都欽羨的冰山美貌，也是許多人的時尚Icon，這幾年間幾乎沒有改變過中分飄逸長髮的造型，看似隨性且不經意，隨手一撥女人味十足，身為女生都知道，要維持這樣的髮型，經常會遇到扁塌、出油的問題，近期Jessica便在個人YouTube頻道上分享了蓬鬆秀髮的秘訣！

 ▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

尤其是對於細軟髮髮質的女生來說，頭髮塌到貼著頭皮的尷尬模樣，可說是家常便飯，想維持蓬鬆秀髮其實得下許多功夫，想要漂亮這些小心機不可無，以下就來看看Jessica親自傳授給大家的超詳細秘訣：

STEP.1：梳頭時彎腰低頭

最基本的梳頭也有個小撇步，先稍微把髮尾梳順之後，向前彎腰並將頭髮整個從後腦勺往前放，靠「反向」梳頭的方式加強髮根蓬鬆度。

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

STEP.2：玉米鬚夾夾髮根

接著，Jessica拿出了小支的「玉米鬚夾」，雖然時下並不流行玉米鬚的造型，不過在髮根處夾玉米鬚能有效提升蓬鬆度，將欲分線處的頭髮掀起，並在下方的髮根處夾上5公分左右長度的玉米鬚，再把頭髮分回去蓋住，就能增加頭頂與頭皮間的距離。

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

STEP.3：乾洗髮噴霧

如果你是屬於頭皮容易出油的女生，那麼這個步驟對你會十分有幫助！將乾洗髮噴霧均勻噴在頭皮，能有效減緩出油，並增強前面步驟所達到蓬鬆效果的持久度。

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

STEP.4：C字捲教學

髮尾的部分是不能忽略的細節，亂糟糟的看起來就會很沒精神，平常出門時Jessica也會利用電棒捲，在髮尾夾出捲度，使用方式也相當簡單，只要在髮尾稍做停留即可。

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

STEP.5：打造完美頭頂弧度

最後一個步驟至關重要，平常若時間不多，僅做這一個步驟也能應急。首先用梳子把頭髮從額頭處往後梳，再稍微往前固定，調整出自己想要的弧度與位置，接著另一隻手用吹風機，利用熱風加熱並定型，影片中有更清楚的動作示範。

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

如此一來蓬鬆又能長效持久的日常髮型就完成了，依照每個人的需求不同，以上步驟都可以任選調整，全部都做足的話就幾乎可以讓髮型蓬鬆維持一整天，女孩們都該筆記起來！

▲Jessica髮型蓬鬆秘訣。（圖／YT截圖）

►Jessica大秀逆天美腿　完美駕馭女生們的「災難單品」

►東西方姊妹曬照差超多！凱莉、坎達兒性感秀臀　Jessica、水晶只露臉

關鍵字：

Jessica, 潔西卡, 蓬鬆頭髮, 髮型, 教學
fashion.net

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