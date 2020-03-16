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包・開箱／孫芸芸爆紅「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

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▲Chloé 旗下Daria包款升格孫芸芸「閨蜜包」，暗藏一大亮點開箱才知道。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

近日討論度激增的大熱包款無疑是Chloé 旗下Daria，其實該包款在2020春夏大秀就已經首度亮相，不過最近經過孫芸芸與女兒廖思惟私下出遊示範成為最美「閨蜜包」，無論是休閒農場風或是奢華風都能完美把握，一夕爆紅的包款Daria《ET FASHION》現在開箱給你看，再加碼獨門背法教學！

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Daria 晉升孫芸芸「閨蜜包」，紋面和亮面小牛皮製成頗有馬術風格。（圖／品牌提供）

Daria Bag自去年Chloé 2020春夏大秀首度亮相，不過近日被孫芸芸與女兒廖思惟上身演繹之後有了新名字「芸芸閨蜜包」，Daria 由紋面和亮面小牛皮製成外觀看上去相當大方，圓滑造型也緊抓不少女孩的審美；另外，為了致敬馬術以及馬具工藝，採用三只手柄的獨特編織造型，上手輕巧無負擔，並且在手提上變化與實用性也毋庸置疑。

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲ Chloé Daria。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Daria採用三只手柄的獨特編織造型，內裡圖騰與外觀產生強烈對比，出自卡爾拉格斐主掌時期所設計的Chloé縮寫圖案 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

除了賦予包款更多持用方式，最大亮點莫過於內裡與外觀完全不同風格，打開包包兩側拉錬之後便可以看到卡爾拉格斐 （Karl Lagerfeld）主掌時期所設計的Chloé縮寫圖案藏身襯裡，讓不少時尚迷為之瘋狂，收藏價值激增。所以也就不意外該款包的背法十分特別，許多人會在上肩時刻意拉開拉錬，這可不是忘記拉上，而是為了展現完美內裡的內行背法，當然實際夾層和置物空間都格外豐富，以它被定義為手提小包來說是相當實用的款式。

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲廖思惟示範的淡藍色款以及孫芸芸棕色款一柔一剛相當多變 。（圖／品牌提供）

Daria也為了不同風格女性推出了像是廖思惟示範的淡藍色款，以及孫芸芸棕色款，一柔一剛設計非常美麗，就像兩人在IG 貼文中示範的搭配，換上乾淨俐落的短褲街頭風，刻意選用同款但不同顏色大小的Daria Bag打造閨蜜裝，輕鬆演繹多樣化風格。另也有時尚寵兒許路兒示範的簡約黑色款式，採用做舊處理的「tamponato a mano」手工工藝產生顏色陰影，使得每只包款的復古刷色各有不同，背出屬於自己的風格；新手媽咪蔡詩芸則選擇白色款式相當優雅，連放在一旁都美到搶鏡，要說Daria是當今女星最愛包款也絲毫不遜色。

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Daria 。（圖／品牌提供）

▲許路兒示範的簡約黑色款式與蔡詩芸純白風格產生對比。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Chloé , Daria, 孫芸芸, 廖思惟, 卡爾拉格斐 , Karl Lagerfeld, 許路兒, 蔡詩芸
fashion.net

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