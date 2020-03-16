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2020「厚底增高」持續熱燒！Nike芸芸款、月光仙子老爹鞋10雙女孩必備

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球鞋這個趨勢到了 2020 年依然不會退燒，用年終購入了夢幻包款，也在換季的過程中挑好了經典的服裝上衣，在鞋履上我們當然也不能放過！在新的一年裡儂編精選了 10 雙話題鞋款，這些鞋款都擁有一大特色，那就是“ 增高顯瘦 ”！在這個球鞋不嫌多的年代，想買鞋就跟著這張清單去搶購一波吧！

adidas Originals
Falcon

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

adidas Originals 這雙靈感源自於 90 年代鞋款的 Falcon，厚底的設計加上圓身尖頭的鞋履外型，讓這雙鞋款在穿上時可突顯腳踝的曲線，透過這樣的方式讓這雙鞋款擁有顯瘦的效果，adidas Originals也將該鞋延伸出多種樣貌，不管是喜歡浪漫粉色還是個性撞色，甚至是簡約小白鞋，adidas Originals Falcon 的完整配色一定可以滿足你。

Nike
RYZ 365

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

當妳以為厚底鞋已經玩到沒梗的的時候，Nike 總能變出新花樣！這雙運用粉嫩色彩為基底，在鞋底挖出簍空設計的 RYZ 365，一推出便立刻圈粉許多少女！比起印象中厚底鞋笨重的設計，多了挖空的細節，讓這雙鞋在視覺上看起來更加輕盈。

Puma
Storm

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

在今年入冬推出的 Puma Storm 擁有老爹鞋增高的厚底，但簡約線條設計又具有摩登的都會氣息，好搭又能讓雙腿比例增長的設計，妳說鞋櫃裡能錯過這一雙嗎？

adidas Originals
Nite Jogger

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

結合機能外型，又有濃厚潮流氣息的。adidas Originals Nite Jogger 系列鞋款，已經成為品牌近年來經典的話題款式，除了有多種配色可供挑選，在近期更攜手美國天后 Beyonce 的個人品牌 Ivy Park 推出裸膚奶茶粉的限定配色。

Nike
AirMax 270 React

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

這雙擁有超厚氣墊的 Nike 話題鞋款，具有增高效果的 270 度的環繞氣墊是它最大的特色，近年 AirMax 270 React 系列推出的多種配色，完美的滿足了女孩穿搭的需求，加上舒適的腳感，更讓妳穿去逛街走一整天都沒問題。

Converse
Run Star Hike

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

Converse 與 JW Anderson 合作厚底鞋被搶購一空後，今年品牌貼心推出平價版的 Run Star Hike，與聯名品牌的配色不同，運用最簡約的黑白做基底，除了更百搭外，親民的價格也能較好入手。

Skechers
Sailor Moon

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

Skechers 是近期球鞋界的黑馬，品牌每次推出的聯名款更屢屢創下話題，這次 Skechers 攜手美少女戰士，將老爹鞋以浪漫的姿態現身，運用緞帶取代鞋帶，讓這雙老爹鞋充滿少女的浪漫情懷。

New Balance
850

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

2019年年底，New Balance 大膽的將品牌最具識別的 “N” 字縮寫抽離鞋身，推出全新的鞋型 850，這雙擁有豐富拼接的鞋款，立刻在 Instagram 掀起熱議，微增高加上豐厚的鞋身，更讓這雙鞋擁有顯瘦的效果。

adidas Originals
OZWEEGO

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

在去年 8 月一推出，adidas Originals 這雙未來感的鞋款 OZWEEGO，打破了老爹鞋只能復古的一種樣貌，在材質上除了布面麂皮的拼接外，鞋跟處加上透明導管的設計，更突顯這款鞋與眾不同的樣貌。

Nike
AirMax90

▲▼ 2020年女生必備球鞋盤點！Nike、adidas、New Balance...10雙增高厚底推薦。（圖／Bella儂儂）

在今年滿 30 歲的 Nike AirMax 90，厚底氣墊帶有增高效果的設計，早已成為許多人鞋櫃必備的鞋款，在今年品牌推出的珊瑚粉色及螢光綠的全新配色，絕對能成為搭配時最好的利器。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Nike、Pinterest、adidas Originals、Skechers、Fruition、Puma

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

2020, 必備鞋款, 女鞋, 增高, 運動品牌, 厚底鞋
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