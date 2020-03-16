2020「厚底增高」持續熱燒！Nike芸芸款、月光仙子老爹鞋10雙女孩必備

球鞋這個趨勢到了 2020 年依然不會退燒，用年終購入了夢幻包款，也在換季的過程中挑好了經典的服裝上衣，在鞋履上我們當然也不能放過！在新的一年裡儂編精選了 10 雙話題鞋款，這些鞋款都擁有一大特色，那就是“ 增高顯瘦 ”！在這個球鞋不嫌多的年代，想買鞋就跟著這張清單去搶購一波吧！



adidas Originals

Falcon

adidas Originals 這雙靈感源自於 90 年代鞋款的 Falcon，厚底的設計加上圓身尖頭的鞋履外型，讓這雙鞋款在穿上時可突顯腳踝的曲線，透過這樣的方式讓這雙鞋款擁有顯瘦的效果，adidas Originals也將該鞋延伸出多種樣貌，不管是喜歡浪漫粉色還是個性撞色，甚至是簡約小白鞋，adidas Originals Falcon 的完整配色一定可以滿足你。



Nike

RYZ 365

當妳以為厚底鞋已經玩到沒梗的的時候，Nike 總能變出新花樣！這雙運用粉嫩色彩為基底，在鞋底挖出簍空設計的 RYZ 365，一推出便立刻圈粉許多少女！比起印象中厚底鞋笨重的設計，多了挖空的細節，讓這雙鞋在視覺上看起來更加輕盈。



Puma

Storm

在今年入冬推出的 Puma Storm 擁有老爹鞋增高的厚底，但簡約線條設計又具有摩登的都會氣息，好搭又能讓雙腿比例增長的設計，妳說鞋櫃裡能錯過這一雙嗎？



adidas Originals

Nite Jogger

結合機能外型，又有濃厚潮流氣息的。adidas Originals Nite Jogger 系列鞋款，已經成為品牌近年來經典的話題款式，除了有多種配色可供挑選，在近期更攜手美國天后 Beyonce 的個人品牌 Ivy Park 推出裸膚奶茶粉的限定配色。



Nike

AirMax 270 React

這雙擁有超厚氣墊的 Nike 話題鞋款，具有增高效果的 270 度的環繞氣墊是它最大的特色，近年 AirMax 270 React 系列推出的多種配色，完美的滿足了女孩穿搭的需求，加上舒適的腳感，更讓妳穿去逛街走一整天都沒問題。



Converse

Run Star Hike

Converse 與 JW Anderson 合作厚底鞋被搶購一空後，今年品牌貼心推出平價版的 Run Star Hike，與聯名品牌的配色不同，運用最簡約的黑白做基底，除了更百搭外，親民的價格也能較好入手。



Skechers

Sailor Moon

Skechers 是近期球鞋界的黑馬，品牌每次推出的聯名款更屢屢創下話題，這次 Skechers 攜手美少女戰士，將老爹鞋以浪漫的姿態現身，運用緞帶取代鞋帶，讓這雙老爹鞋充滿少女的浪漫情懷。



New Balance

850

2019年年底，New Balance 大膽的將品牌最具識別的 “N” 字縮寫抽離鞋身，推出全新的鞋型 850，這雙擁有豐富拼接的鞋款，立刻在 Instagram 掀起熱議，微增高加上豐厚的鞋身，更讓這雙鞋擁有顯瘦的效果。



adidas Originals

OZWEEGO

在去年 8 月一推出，adidas Originals 這雙未來感的鞋款 OZWEEGO，打破了老爹鞋只能復古的一種樣貌，在材質上除了布面麂皮的拼接外，鞋跟處加上透明導管的設計，更突顯這款鞋與眾不同的樣貌。



Nike

AirMax90

在今年滿 30 歲的 Nike AirMax 90，厚底氣墊帶有增高效果的設計，早已成為許多人鞋櫃必備的鞋款，在今年品牌推出的珊瑚粉色及螢光綠的全新配色，絕對能成為搭配時最好的利器。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Nike、Pinterest、adidas Originals、Skechers、Fruition、Puma



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