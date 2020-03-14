每個女生都該擦懂「正紅色」！5支絕美不掉色推薦款必收藏

對黃皮膚的亞洲人而言，不少唇膏顏色都需要經過挑選，並多重搭配，畢竟只要挑選到一個色調不對的口紅，就很容易讓自己看起來又髒又黃，完全沒有提升顏值的作用啊！而其實，許多人避之唯恐不及的「正紅色」是每個女生都該懂的修飾膚色系唇膏，不僅白皮膚的人會讓肌膚看起來更乾淨、明亮，就連黃皮膚的人也會讓臉看起來又白又嫩，根本是化妝包內必備唇膏色啦！



#植村秀RD163



《植村秀》的這支RD163可以說是沒有什麼好挑剔的地方，顏色屬於正紅色，擦上去後能讓你的氣質感大大提升。質地水潤好上唇，唇紋也不必擔心，更不用害怕長時間擦唇膏唇部變得乾燥。是一款就算不使用護唇膏打底，也可以展現超好妝感的唇膏，美度簡直破錶了啊！



#Romand水潤款12號



身為韓國女生非常喜歡的品牌之一，《Romand》每每推出新色都受到不少韓妞的喜愛，這次的12號可是被網友大力稱為「神仙色」呢！帶點油亮質地的紅色，就算是這樣厚擦也一點都不顯老，充足的水光感能讓嘴唇看起來嘟嘟的，脣形更為立體呢！再加上這款的價格較低，整體表現度卻不輸給專櫃，也難怪會讓韓妞愛不釋手。



#香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #824 野莓



喜歡擦霧面唇彩的人千萬不要錯過這款！《香奈兒》的霧面唇釉一直以來都非常出名，不乾澀也不起死皮，重點是顏色都調得恰到好處，對亞洲人而言相當友好。其中這款824完全不挑肌膚，擦起來顯白程度超級高，而且霧面的質地擦起來可是顯得更有質感呢！



#TOM FORD 白管唇膏10號Isabelle



身為2019年的秋季新品，這款可是一推出就受到不少小姐姐們的愛戴，因為顏色相當可愛，有點甜又不會太艷麗，擦起來不但不會有姨媽感，甚至還有點成熟與可愛中間的味道。滋潤、不會太過光澤，實際色會比照片再更深一些，平時薄擦一層就能夠外出，不會顯得過於誇張。



#蘭蔻唇膏 525



這隻唇膏在小紅書上被稱為是「人間小櫻桃」，因為帶點滋潤感，所以在春夏可是非常適合的呢！這種濃艷的紅色系，男生可能會覺得性感但卻有點卻步，約會時擦上這支比較水潤的櫻桃色，反而會增加一些可愛的感覺。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書



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