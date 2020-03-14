fb ig video ETtoday search mobile

每個女生都該擦懂「正紅色」！5支絕美不掉色推薦款必收藏

> >

對黃皮膚的亞洲人而言，不少唇膏顏色都需要經過挑選，並多重搭配，畢竟只要挑選到一個色調不對的口紅，就很容易讓自己看起來又髒又黃，完全沒有提升顏值的作用啊！而其實，許多人避之唯恐不及的「正紅色」是每個女生都該懂的修飾膚色系唇膏，不僅白皮膚的人會讓肌膚看起來更乾淨、明亮，就連黃皮膚的人也會讓臉看起來又白又嫩，根本是化妝包內必備唇膏色啦！

#植村秀RD163

▲▼ 每個女生都該擦懂「正紅色」！極美大紅色唇膏萬選Top5，擦完氣勢火辣兼具。（圖／Bella儂儂提供）

《植村秀》的這支RD163可以說是沒有什麼好挑剔的地方，顏色屬於正紅色，擦上去後能讓你的氣質感大大提升。質地水潤好上唇，唇紋也不必擔心，更不用害怕長時間擦唇膏唇部變得乾燥。是一款就算不使用護唇膏打底，也可以展現超好妝感的唇膏，美度簡直破錶了啊！

#Romand水潤款12號

▲▼ 每個女生都該擦懂「正紅色」！極美大紅色唇膏萬選Top5，擦完氣勢火辣兼具。（圖／Bella儂儂提供）

身為韓國女生非常喜歡的品牌之一，《Romand》每每推出新色都受到不少韓妞的喜愛，這次的12號可是被網友大力稱為「神仙色」呢！帶點油亮質地的紅色，就算是這樣厚擦也一點都不顯老，充足的水光感能讓嘴唇看起來嘟嘟的，脣形更為立體呢！再加上這款的價格較低，整體表現度卻不輸給專櫃，也難怪會讓韓妞愛不釋手。

#香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #824 野莓

▲▼ 每個女生都該擦懂「正紅色」！極美大紅色唇膏萬選Top5，擦完氣勢火辣兼具。（圖／Bella儂儂提供）

喜歡擦霧面唇彩的人千萬不要錯過這款！《香奈兒》的霧面唇釉一直以來都非常出名，不乾澀也不起死皮，重點是顏色都調得恰到好處，對亞洲人而言相當友好。其中這款824完全不挑肌膚，擦起來顯白程度超級高，而且霧面的質地擦起來可是顯得更有質感呢！

#TOM FORD 白管唇膏10號Isabelle

▲▼ 每個女生都該擦懂「正紅色」！極美大紅色唇膏萬選Top5，擦完氣勢火辣兼具。（圖／Bella儂儂提供）

身為2019年的秋季新品，這款可是一推出就受到不少小姐姐們的愛戴，因為顏色相當可愛，有點甜又不會太艷麗，擦起來不但不會有姨媽感，甚至還有點成熟與可愛中間的味道。滋潤、不會太過光澤，實際色會比照片再更深一些，平時薄擦一層就能夠外出，不會顯得過於誇張。

#蘭蔻唇膏 525

▲▼ 每個女生都該擦懂「正紅色」！極美大紅色唇膏萬選Top5，擦完氣勢火辣兼具。（圖／Bella儂儂提供）

這隻唇膏在小紅書上被稱為是「人間小櫻桃」，因為帶點滋潤感，所以在春夏可是非常適合的呢！這種濃艷的紅色系，男生可能會覺得性感但卻有點卻步，約會時擦上這支比較水潤的櫻桃色，反而會增加一些可愛的感覺。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：韓國5大平價唇膏品牌推薦！WAKE MAKE、lilybyred、bbia...一支不到台幣200元？
延伸閱讀：畫膩紅唇？時尚潮模Karlie Kloss和好萊塢女星用「酒釀櫻桃色」制霸伸展台！
延伸閱讀：香奈兒山茶花唇膏小紅書推爆！比#58酒漬櫻桃更顯白，「血色無花果」美到讓人尖叫

關鍵字：

唇膏, 正紅色, 美妝, 口紅, 顯白, 氣質
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感 特價就被搶爆！女孩一次都4、5罐囤貨的「神級保濕霜」 9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95 《鬼媽媽》金泰希戲服超省事　嗆辣小惡魔戰袍竟3,000元有找 香奈兒10年來首例！打破卡爾審美選用「大尺碼模特兒」FENDI也跟上 放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王 網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面