山系時尚正IN－2020都會穿搭新風潮！Columbia防水系列外出神隊友，開展風雨不透的人生

▲戶外運動品牌Columbia防水系列OutDry外套，兼具高機能性，日常生活也百搭。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

都會生活的日常裡，總有些Moment，努力付諸行動，但往往獲得意想不到的結果。尤其在面對一些惡劣環境或條件時，若能作好防護，採取豁達樂觀、自我解嘲態度和堅持到底的精神，不論結果是否盡如人意，但一定無愧於心，因為至少勇敢一試！ 為滿足這世事多變又多元的生活型態，戶外運動品牌Columbia推出兼具高機能性與都會美感的2020防水系列，以防風防水特性結合美學剪裁，不論日常通勤、運動外出或約會相聚任何時機，怎麼穿都好看且實用，輕鬆穿梭在都會叢林間活出風雨不透的人生。

▲Columbia的山系時尚，結合都會機能，深受各世代歡迎。

深受奧運選手、各界運動健將、戶外迷喜愛的Columbia已有80年歷史，是美國相當知名的尖端戶外科技品牌。除了追求戶外運動服飾機能的卓越性，2020年推出的最新防水系列，不僅能適應戶外春遊、登山健行、各種上山下海的風雨氣候，在城市裡生活也毫無違和感的機能服裝，並提供絕佳的防水防風材質，任何人都能穿得好看又能享受風雨不透的極舒適穿著體驗。本季outdoor設計款，色彩繽紛亮麗與日常穿著的單品巧妙配搭，生活日常也融入時尚感～很可以！

▲設計感十足的「Columbia OutDry Extreme 零滲透極致防水科技 防水外套」風雨不透高標單品，山系時尚新指標

今年最新的防水系列在機能上全面強化防水性：OMNI-TECH防水外套， 採用OMNI-TECH超防水透氣科技，以及OMNI-WICK EVAP吸濕快排貼合等科技。

OutDry防水外套,獨特的OutDry零滲透防水壓合科技，從外層即可有效隔絕水份滲入，內裡透氣布表則快速排出多餘濕氣，且快乾抗汙。從外層到內裡的多重設計，徹底達到風雨不透的效果，長時間維持乾爽舒適。無論晴雨、室內戶外、騎車通勤或假日出遊，防水系列完全發揮山系時尚的特色，並融入都會日常，表現更從容出色！

▲Columbia防水健走鞋無論晴雨皆風雨不透，因應台灣超濕多雨神救援。

當然，不管是否養成運動習慣，腳踩一雙潮流帥鞋已是近年來城市生活中不可或缺的要素！然而台灣氣候潮濕多雨，不論是梅雨季、午後雷陣雨或颱風天…往往成為穿搭剋星，一出門遇到下雨再美再帥的的穿搭都容易淋得衣鞋一身濕，連帶影響心情不美麗！尤其有時候只是短短走個幾步路，或通勤交通工具臨時轉換，如果一開始就選擇好看又防水的衣服、鞋子便能在雨季神救援，達到風雨不透的超境界。

▲採用OutDry零滲透防水壓合科技的Columbia防水健走鞋，穿出自信人生態度。

2020防水系列的OutDry防水健走鞋，同樣採用OutDry零滲透防水壓合科技，並以無縫一體成形的網布鞋面提供透氣強韌的穿著感受，再結合Omni-Grip加強抓地力大底及TECH LITE穩定支撐系統，即使上班途中遇到雨天水坑，徒步踩在水裡也不怕變形弄濕，陪伴所有人以自信態度，面對出乎預料的人生，遨遊於都會叢林。

▲Columbia 防水系列－訴求風雨不透的人生觀，所有人皆可輕鬆面對生活的起伏，體現山系時尚風潮

風雨不透的態度，其實是為了適應社會演化而催生出的新世代生存法則，而Columbia防水系列，正希望透過好看又防風防雨的山系時尚新指標，強力應援現代人勇於追求理想，活出風雨不透的精彩人生！無論生活日常、辦公上班或各種場合，或遊走各種生活情境，都能從容自信地面對。在都會生活中盡情追求達成工作生活平衡的理想境界，甚至得到意料之外的驚喜。因為，風雨不透的人生裡，一切盡其在我！

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