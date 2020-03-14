冠軍曾創下缺貨半年記錄！OPI年度熱賣指彩TOP5公開

▲指彩已成穿搭配備，最受女生歡迎的顏色是這些。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 台北報導

除了臉上妝容，指彩也是整體加關鍵，根據OPI 2019年銷售數據統計，公布最受台灣女性歡迎的指彩色號TOP5，若你對選色還沒有想法，看看熱賣排行榜或許能給你一些靈感。

TOP5 最美正紅色

令人無法忽視的正紅色 ，「紅蘋果」除了擁有極佳的顯色度、還兼具高飽和度，一擦超顯白，使指尖成為全身搭配中最加分的亮點。

TO4 大人藍調醇紅



介於正紅色與酒紅色調之間，帶有深棕色的血色調，能為指尖增添女人味，除了可與金色、銀色系的指彩作出豐富的美甲變化，還可搭配幾何線條造型，一秒打造時尚氣場！

TOP3 大勢奶茶色

最受女生喜愛的奶茶色號「淺褐色海域」，是帶有灰色、粉色所結合的輕裸色調，不僅能完美調和偏黃肌膚，使肌膚顯得更加白嫩，此色調所打造的裸肌感，更可使雙手在視覺上顯得更加纖長。

TOP2 焦糖牛奶色

不張揚、低調又溫柔的「焦糖牛奶」，是介於粉嫩裸色與豆沙色的綜合色調，不僅不挑膚色，可與其他顏色搭配，創造出多層次指尖風貌，拿下年度排行榜第二位！

TOP1 法式藕色

曾在全台缺貨長達半年之久，一舉創下OPI 缺貨王指彩稱號！這支藕色帶點灰色調的「法式情挑」，單擦即可創造顯白、氣質雙手，還可搭配簡單的法式線條，或與銀色亮粉層層堆疊點綴做出進階變化，舉手投足間展現指尖之美。

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