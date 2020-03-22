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洗完頭總是懶得吹、口紅中間必掉色　女孩們超有共鳴的IG日常小插畫

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@cassandracalin

Instagram上面有許多小插畫道出我們的生活日常，羅馬尼亞裔的加拿大藝術家Cassandra Calin就靠著女孩生活相關的小插畫獲得許多粉絲，她把女孩平常在化妝、穿搭、生活、與男友互動…會遇到的情境，以四格小漫畫形式呈現，畫風可愛逗趣之外，每個故事都超有共鳴。

#就是不要吹頭髮

不想吹頭髮的心情真的只有女孩們懂！每次洗完頭就是不想吹，要把一大堆頭髮吹乾真的很耗費心力，光想就覺得累，還不如耍廢讓它自然風乾，所以不管是發呆或在床上翻滾，反正能拖則拖，就是不想面對。

#口紅中間吃光光

只要看到標榜不掉色的口紅總是特別心動，但嘗試了以後總會發現，中間的唇膏還是被吃光光，只剩下外圈有顏色，何時才能找到真正不掉色的唇膏呢？

#討人厭的痘痘

臉上冒痘痘真的超討厭，要出門又沒辦法不化妝，只好先用遮瑕產品遮一下，完妝後不仔細看還真看不出來，但回家卸妝後，痘痘總是會腫得更大，相信這情況大家一定都遇過。

#男友亂拍醜照

很多女孩一定超有共鳴！自己的自拍照總是表情好看、動作自然，都要變成網美了，但男友拍的照怎麼都特別怪，表情猙獰、雙下巴、短腿…各種醜樣全暴露出來。

#放假就要在被窩耍廢

放假的日子總是懶得動，最喜歡一整天宅在被窩裡追劇、吃零食。完全不離開床鋪，才能真正放鬆休息，度過完美假期。

#沒事就愛玩頭髮

長頭髮女孩應該很能體會，坐到書桌前準備要認真做事，卻忍不住先玩一下頭髮，不管是找分岔或在手指上繞圈圈，常不小心玩到忘我，時間一眨眼就過去，卻什麼事都還沒做。

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關鍵字：

IG, instagram, 插畫, 女孩, 日常
fashion.net

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