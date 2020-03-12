約會不順利問題出在穿搭！男生最害怕看到的5個NG單品

長輩總說：「不要以貌取人」，但基於優生學找對象不看外表一定是騙人的！第一次約會除了觀察對方談吐、應對進退之外，當然也要看穿衣品味。但儂編在此想替廣大的男性朋友說句公道話，有時候女孩身上也會出現一些讓他們一頭霧水的NG單品，因此日本交友網站《Omiai》特別公布了「5個男生最害怕的約會穿搭」，遠離這些會嚇跑男生的造型，才能讓戀愛順利達陣喔！



網襪

在民風純樸的亞洲國家，有些過份性感的造型會讓男生覺得難以親近，像是網襪這種比較挑人穿的造型單品，就請儘量避免，畢竟既不保暖也不見得撐得起來，何必多此一舉惹來不必要的麻煩，若腿部線條不精實，還會讓人誤以為你在Cosplay捆繩後的德國豬腳。



超高厚底鞋

亞洲男孩天生不高，除非對方超另類，就愛小鳥依人地靠在你肩上，否則穿上厚底鞋真的會嚇跑他們。笨重難行的厚底鞋，儂編光看就覺得腳痛，第一次約會如果只能待在餐廳裡未免也太掃興，是儂編也只想快點把你送回家！



內衣外露

女孩們，聽儂編的話！若非必要時刻，請不要隨意端出長輩來見客～基於男生犯賤的個性，不喜歡太好到手、沒挑戰性的女孩，所以第一次約會千萬別讓他把你看光光，這只會失去探索彼此的樂趣，不如循序漸進地慢慢釋放出性感訊息，反而更能讓他們心癢癢。



二次元少女

人類跟二次元人物最大的不同就是我們會老，所以請在對的年紀穿對的衣服～如果你已經20、30歲還在學動漫穿衣，實在是很母湯。這種過份可愛的造型，只會讓男生誤會你有公主病，擔心在一起不僅無法互相扶持，還要花時間照顧你這個麻煩的大小孩。



太破丹寧

雜誌上總說「丹寧不會出錯」，但太破、太舊的牛仔褲和牛仔外套，男生真心看不懂，還會覺得你不修邊幅，直覺性聯想你的房間一定很亂、東西很多。其實約會穿搭並不難，簡單乾淨就是最高指導原則，讓對方把約會重點放在你身上，而不是你的衣服上！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest



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