超獵奇「雙下巴面膜」搭配瘦臉操5步驟　輕鬆消除嘴邊肉

最近在許多韓妞部落客的頻道上，總會發現一個神奇的小法寶，不論保養、上妝韓妞們都會貼上這款超獵奇「雙下巴面膜」！韓妞都在瘋「雙下巴面膜」真的有效嗎？想瘦臉又該怎麼做？每天搭配超狂瘦臉操，3天立即打造骨感小V臉！



雙下巴面膜真的有效嗎

每次看到這款獵奇的小臉面膜，都會讓儂編忍不住噗ㄘ笑出聲 ~ 近兩年被各大韓星捧紅的雙下巴面膜，不只凍齡女神宋智孝、范冰冰都是它的鐵粉，近期這個風潮更蔓延至少女圈！但到底這個看似貼布的小臉面膜到底有沒有效？其實，「雙下巴面膜」裡頭的精華成分和一般保濕面膜差不多，主要原理就是透過緊密貼合的拉力，來達到消水腫、提拉的效果，不過敷完它雖然立即緊致度有感，但事後若沒勤保養、搭配按摩，你的雙下巴不用3天就會垮下來！



超強效瘦臉操輕鬆甩開雙下巴

第一招 : 推推嘴邊肉

瘦臉利器要備好，基本的保養功夫也不能馬虎，即使敷完小臉面膜，事後的按摩提拉也要面面俱到，首先可以藉著面膜的精華，將雙手握拳用手指骨按摩雙頰，單一方向，由下往上提拉，收復嘴邊肉之餘，也能帶動淋巴循環。



第二招 : 壓壓嬰兒肥

許多女孩總是納悶明明已經過了青春期，自己的嬰兒肥怎麼消也消不下去？其實造成臉圓的主要原因，除了脂肪堆積，最大的因素就是水腫！早上起床臉部水腫時，除了基本的提拉手法，第二步，可以用拳頭輕輕推擠雙頰、緩慢揉壓，這招不只能消水腫，還能讓妝前保養吸收更好喔！



第三招 : 泡泡眼也不放過

第三招，推推去你的泡芙臉！這招也是儂編最愛用的一招，早上或睡前保養時，用指關節從鼻翼向臉頰外側做推拉，來回連續個3-5次，透過手指的按摩，不僅能刺激肌膚新陳代謝，讓保養更吸收，有泡泡眼、眼袋問題的女孩用這招也特別有效呢！



第四招 : 淋巴穴道消水腫

不過除了水腫、泡泡眼，大多女孩最在意的就是難纏的雙下巴！趁著臉部精華還濕潤時，藉由虎口貼合臉型，向外收拉，不只收復鬆垮垮的嘴邊肉，透過大拇指的按摩，還能將萬惡的雙下巴通通收起來，不過儂編建議，做臉部按摩時可以搭配油保養品，按摩時下手的力度會更準確！



第五招 : 揉揉雙下巴

天啊，這招也太無辜可愛了吧 ~ 總是覺得臉圓、臉部贅肉消也消不掉，這招絕對要試試！利用掌根的力量輕輕按壓顴骨及淋巴穴道，接著再以雙手向上推揉，這招雖然稱不上什麼獨門秘技，但對於促進肌膚新陳代謝相當有幫助，尤其按摩時帶動穴道的揉壓，每天三次，就連下巴肉都能收乾淨呢！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書、pinterest



【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 紅酒還能抗痘、防老化？網路超夯「紅酒保養法」，不只用喝的敷臉、泡澡效果更加乘

延伸閱讀 : 2020年不可不知的五大美容趨勢！網紅品牌成為主力、無水美容搶攻保養市場？

延伸閱讀 : 可可油、乳木果油誰修護力更好？敏感肌、乾澀身體乳怎麼選？這篇一次解答！