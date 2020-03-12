fb ig video ETtoday search mobile

女神全智賢狂抹精華液　逆天膚況拿下美妝全球代言

> >

▲▼女神全智賢拿下美妝全球代言 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲全智賢肌膚白皙狀態佳，助她拿下美妝代言。（圖／品牌提供、翻攝自IG/junjihyun_81，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓系美妝集團LG迎來女神全智賢，成為su:m37甦秘的年度全球代言人，二胎回歸後依然有高人氣，近乎無瑕的肌膚且愛好淡妝，重視肌膚健康的觀念，正與品牌保養理念不謀而合。

全智賢表示，很開心能傳遞美的價值，參與廣告拍攝可以誠實表達對美的想法，片中的她並沒有化太多妝，展現舒服、真實的自己。

▲▼女神全智賢拿下美妝全球代言 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

和其他女星相比，全智賢的肌膚可說是白的可以，除了防曬做足外，即使上了妝也不忘補塗防曬，尤其是額頭，臉頰這些容易直接被曝曬的部位，會特別注意。

▲▼女神全智賢拿下美妝全球代言 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

因為天生白肉底，所以一年四季都在使用美白產品，底妝也會挑選美白功能為主，上妝同時做好保養，每天平均攝取2000cc的水，多吃柳橙和葡萄等美肌水果，幫助防止肌膚曬後產生的暗沉問題。

▲▼女神全智賢拿下美妝全球代言 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）
她透露私下愛用青春奇蹟活酵肌密超導精華，肌膚衰老其實都是慢慢累積，所謂的老化不是那麼顯而易見，日常的熬夜、生活壓力等，都可能讓膚況突然變很差。

這款精華液不只是肌膚表面調理，而是深入肌膚底層，整頓肌底紋理，就像是擦了兩次安瓶，幫助肌膚補給大量養分，達到底層透光、表層光潤的雙重效果。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

全智賢, 代言, 美妝保養, 全球代言人
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙

最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙

桃園機場多了500坪精品通廊可以逛！BALENCIAGA、Roger Vivier首次進入免稅店

桃園機場多了500坪精品通廊可以逛！BALENCIAGA、Roger Vivier首次進入免稅店

台灣星巴克限定「青花瓷杯」今天開賣！藍色大理石、療癒色系必搶

台灣星巴克限定「青花瓷杯」今天開賣！藍色大理石、療癒色系必搶

《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展 安格斯12星座一周運勢3/9-3/15　送走水逆！獅子、天秤、摩羯運勢轉旺 媚比琳「不沾杯」液態唇膏新推5大仙女莓果色　聯手Coco買飲料送唇彩 《慾望城市》凱莉回家了！SJP首間紐約旗艦店址選在這　勾起影迷回憶 網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感 早晚第一步！Dior推出「貴婦美白精華水」，敏弱肌也能安心用 網友狂推的「雪酪感卸妝霜」特價到3／12中午！不怕冒痘　還能感受臉在呼吸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面