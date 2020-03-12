女神全智賢狂抹精華液　逆天膚況拿下美妝全球代言

▲全智賢肌膚白皙狀態佳，助她拿下美妝代言。（圖／品牌提供、翻攝自IG/junjihyun_81，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓系美妝集團LG迎來女神全智賢，成為su:m37甦秘的年度全球代言人，二胎回歸後依然有高人氣，近乎無瑕的肌膚且愛好淡妝，重視肌膚健康的觀念，正與品牌保養理念不謀而合。

全智賢表示，很開心能傳遞美的價值，參與廣告拍攝可以誠實表達對美的想法，片中的她並沒有化太多妝，展現舒服、真實的自己。

和其他女星相比，全智賢的肌膚可說是白的可以，除了防曬做足外，即使上了妝也不忘補塗防曬，尤其是額頭，臉頰這些容易直接被曝曬的部位，會特別注意。

因為天生白肉底，所以一年四季都在使用美白產品，底妝也會挑選美白功能為主，上妝同時做好保養，每天平均攝取2000cc的水，多吃柳橙和葡萄等美肌水果，幫助防止肌膚曬後產生的暗沉問題。



她透露私下愛用青春奇蹟活酵肌密超導精華，肌膚衰老其實都是慢慢累積，所謂的老化不是那麼顯而易見，日常的熬夜、生活壓力等，都可能讓膚況突然變很差。

這款精華液不只是肌膚表面調理，而是深入肌膚底層，整頓肌底紋理，就像是擦了兩次安瓶，幫助肌膚補給大量養分，達到底層透光、表層光潤的雙重效果。

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