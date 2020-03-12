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學威廉王子求婚招數　梵克雅寶貴重寶石當婚戒、日常戴也時尚

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▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶鑲嵌4.55克拉橢圓形切割藍寶石的Jasmin戒指，未定價。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

因新冠肺炎肆虐，精品圈不若過往春天熱鬧，但新珠寶仍默默抵台，以繽紛色彩帶來盎然生氣。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）搜羅珍貴的紅、藍寶石與祖母綠，推出鑲嵌單顆寶石的Jasmin戒指，雖被納為婚戒系列，其實日常也能戴，不受場合限制。

▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）

梵克雅寶Jasmin 5.02克拉紅寶石鑽戒（左），4.55克拉橢圓形切割藍寶石鑽戒。

▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶工匠悉心打造Jasmin 4.22克拉的祖母綠式切割祖母綠戒指。

你可能會好奇真有準新人選紅、藍寶石或祖母綠當婚戒？答案是肯定的，英國威廉王子向凱特求婚時，便是獻上藍寶石戒指，梵克雅寶因此提供豐富的彩寶婚戒選擇，更多時候也被當成結婚周年紀念的禮物。此次全新推出的Jasmin紅寶石、藍寶石與祖母綠戒指，優美的弧形設計靈感源自茉莉花，點綴馬眼形切割鑽石烘托主石。

▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）

▲伯爵Treasures Collection 18K白金紅寶石戒指（左），祖母綠鑽戒未定價。（圖／伯爵提供）

伯爵（PIAGET）Treasures系列的設計，也回歸珠寶作品的根源寶石，屏除繁複的設計，以單純簡約的戒環展現1克拉以上的鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠及粉紅剛玉主石之美，亦可依顧客需求尋找適合的貴重寶石。

▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）▲▼單顆寶十戒 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓近期也展開單顆彩色寶石戒指的盛宴（左），Central Park系列鑲嵌3.68克拉祖母綠鑽戒未定價。（圖／海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期則集結祖母綠珠寶作品呼應時節，當中包括大克拉數祖母綠戒指，一款靈感源自紐約中央公園Central Park的戒指，於3.68克拉祖母綠型切割祖母綠旁，搭配6顆祖母綠型車工鑽石，以幾何美感設計吸睛。

關鍵字：

Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, 伯爵, PIAGET, 海瑞溫斯頓, Harry Winston
fashion.net

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