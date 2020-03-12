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早晚第一步！Dior推出「貴婦美白精華水」，敏弱肌也能安心用

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▲期待溫和美白的女生，有了更多新選擇。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2020年，迪奧針對亞洲女性肌膚的特性與需求，再推兩大淨白生力軍，訴求美白要攻守並進。結合岡維拉玫瑰賦活能量與白玫瑰無瑕淨白力，為膚色不均、暗沉、容易受日曬與環境壓力影響的肌膚，重現肌膚光采。


▲▼Dior推美白精華水，敏弱肌也安心用 。（圖/品牌提供）

迪奧研究發現，肌膚的油分與水分流動循環對肌膚色澤表現有很大的影響，因此以獨創的「肌膚賦活循環理論」為本，推出全新精萃再生光燦淨白精華水，當作每天早晚保養第一步，輕拍全臉，為肌膚帶來淨化、活膚雙重保養力。

▲▼Dior推美白精華水，敏弱肌也安心用 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Dior 精萃再生光燦淨白精華水，150ml，4,000元。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

首創水+精華親膚質地，於極度水感輕盈的岡維拉玫瑰精萃中，注入如精華油般質地的白玫瑰精萃，塗抹瞬間，完整美肌養分瞬間滲透肌膚，使肌膚立即達到油水平衡狀態。潤澤卻不油膩的質地，彷彿第二層肌膚般輕盈。

▲▼Dior推美白精華水，敏弱肌也安心用 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Dior 精萃再生光燦防護隔離霜，SPF50+/PA+++，30ml，4,000元。

▲▼Dior推美白精華水，敏弱肌也安心用 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲隔離霜潤色效果強，細緻光澤讓臉部肌膚瞬間膨起來。

美白應該攻守並進，針對敏弱肌與追求溫和高效防護的女性，同步推出精萃再生光燦防護隔離霜。運用獨特科技為肌膚架起智慧UV隱形網，不僅帶給最高規格的紫外線屏護力，更可免於環境因子侵害，使防護直達肌底。

▲▼Dior推美白精華水，敏弱肌也安心用 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲使用後的膚色，明顯被提亮。

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關鍵字：

美白, dior, 亮白, 精華水, 隔離霜
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