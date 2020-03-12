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網友狂推的「雪酪感卸妝霜」特價到3／12中午！不怕冒痘　還能感受臉在呼吸

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▲Her和她。（圖／pakutaso）

▲卸妝很重要，做得徹底才有好膚質。（圖／pakutaso）

編輯／JJ

聽到卸妝油大家是否都會退後一步呢？還怕使用油類產品會致粉刺、長痘痘，所以平常還是習慣使用清爽的卸妝水？不過當你精心畫了全妝，單單使用卸妝水是不太夠力的。其實「卸妝油」沒你想得那麼可怕，挑對產品不但能體會到肌膚徹底乾淨、能呼吸的感覺，還能慢慢溶解頑固粉刺，或是選擇卸妝霜，雪酪質感用起來舒服又不黏膩。

快看看網友們推薦的卸妝產品有哪些：

Banila Co ZERO零感肌瞬卸凝霜

如果真的用不習慣卸妝油，但又想追求強效的卸妝力，那麼「卸妝霜」就是首選。說到卸妝霜，其中受到廣大網民推崇的就是韓系品牌Banila Co.的ZERO零感肌瞬卸凝霜，由美麗的太妍所代言，公信力相當高，霜狀的雪酪般質地接觸到肌膚後會化開成油狀，超級滑順好推，卸除力強，溫和不乾澀，卸完之後臉還會滑滑嫩嫩的。

台灣已經沒有Banila Co的櫃點，要找代購也麻煩，現在可以在Her和她上購買，180ML大容量原價990元，限時特賣只要688元，超強優惠只到3月12日中午12點，不搶太對不起自己。

▼點圖搶優惠▼

▲BANILA CO卸妝霜。（圖／公關照）

▲Banila Co ZERO零感肌瞬卸凝霜經典款，限定大容量180ml，原價990元，特價688元。點我購買。

DHC深層卸妝油

DHC的深層卸妝油在日本真的超熱銷！天然的橄欖油精華能輕鬆卸除各種彩妝，清潔效果強卻不會讓臉緊繃，許多愛用網友都表示使用完後臉嫩嫩的、有呼吸的感覺，雖然在台灣的定價要890元，現在有超優惠低價688元，能不搶幾瓶囤貨嗎？

▼點圖搶優惠▼

▲卸妝盤點。（圖／翻攝自官網）

▲DHC深層卸妝油200ml，原價890元，特價688元。點我購買。

關鍵字：

Her和她, 卸妝, Banila Co
fashion.net

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