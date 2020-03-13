歐陽娜娜復古西裝外套撞衫Lisa　多了小心機仍不敵混血魅力

▲Lisa經常在穿搭中運用西裝外套單品。



記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自IG@lalalalisa_m、微博＠腾讯视频Beauty小姐

南韓女團BLACK PINK團員Lisa在海內外都擁有超高人氣，身材骨感、纖長高挑的外型，讓她成為穿什麼都好看的衣架子。從IG上可以看到Lisa經常以「西裝外套」的造型亮相，其中這件CELINE的西裝外套恰巧與《愛的迫降》中飾演尹世理的孫藝珍同款，另外這件復古印花的無領西外，近期更被發現與歐陽娜娜撞衫！

有在關注Lisa的話就會發現，不論是出席活動還是私服，「西裝外套」都經常出現在她的穿搭中，像是這件來自CELINE的海藍色斜角羊毛雙排扣長西裝外套，在當紅韓劇《愛的迫降》中飾演女主角尹世理的孫藝珍也曾穿上過。

▲海藍色斜角羊毛雙排扣長西裝外套，NT＄105,000。



而近期台灣女星歐陽娜娜參加大陸美妝節目《Beauty小姐》，於節目中大方分享個人的美妝秘訣，身上所穿的復古花卉墊肩無領西外，也被發現與Lisa大撞衫！早先Lisa拍攝了一系列唯美畫報，其中這套「復古織錦印花獵裝外套」其實同樣來自CELINE。

這件非典型的西外採無領的設計，以米杏色搭配白色織紋作為面料基底，上方點綴了滿滿的花卉與綠葉圖案，且整體呈現了溫暖的復古色調，非常有古典氣質。

雖然照片中只拍到了少部分上半身，但此件西外襯托出Lisa充滿異國風情的深邃臉孔，且與她的暖色調肌膚與棕色頭髮十分搭配。反觀此次歐陽娜娜穿著同款外套上節目，費了小心機在裡頭加了件白色蕾絲領內搭，以增加服裝層次感，卻被網友批顯老：「對她來說太成熟。」且下身搭配休閒牛仔褲，似乎讓整體少了分該有的典雅風情，也穿不出溫暖的復古感。

▲復古織錦印花獵裝外套 ，NT＄105,000。



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