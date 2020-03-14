fb ig video ETtoday search mobile

凱蒂佩芮懷孕後亮相街頭！BV緊身裙小腹隆起　網狂讚：狀態滿分

> >

記者鮑璿安／台北報導

美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）日前在新歌MV《Never Worn White》公佈懷孕的好消息，不到一周就被捕捉到現身街頭的畫面，凱蒂佩芮穿著亮眼的橘色連身皮裙體態明顯豐腴，雙手則是輕巧護住小腹，慈母光環引發粉絲熱議。

▲凱蒂佩芮 。（圖／CFP）

▲凱蒂佩芮 。（圖／CFP）

▲凱蒂佩芮身穿BV亮橘色緊身皮裙搭配編織鞋，小腹隆起相當動人 。（圖／CFP）

凱蒂佩芮與奧蘭多布魯婚後終於迎來新生命，在3月初公佈了升格人母的消息，10日凱蒂佩芮亮相墨爾本街頭引來大批粉絲圍觀，畫面中她不改耀眼金髮，穿著BOTTEGA VENETA（BV）亮橘色緊身皮裙，獨特的綁帶抓皺設計遊走於腰部以及肩頸，而俐落的皮革材質包裹凱蒂佩芮的身型，明顯看出體態比起過往豐腴許多，她也微微用雙手護住小腹流露十足母愛光環。

不過除了小腹微微隆起之外，凱蒂佩芮四肢還是相當纖細，腳踩BV裸色羊皮編織高跟鞋做收尾整體率性有型，她也不忘與周遭粉絲互動合影展現十足親和力，臉蛋依舊精緻無死角。時間往前一日，凱蒂佩芮換上BY JOHNNY.深V印花連衣裙，滿版撞色效果十分活潑，同時大方秀出豐滿上圍，搭配裙身收腰效果彰顯好身材，隨即引發粉絲熱議：「懷孕更美了」、「現在環繞一股很溫柔的母愛光環」、「豐腴一點還是美」。

▲ 凱蒂佩芮。（圖／CFP）

▲ 凱蒂佩芮。（圖／CFP）

▲凱蒂佩芮粉絲貼心送上嬰兒用品。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►Champion標誌變黑必收！聯手「GD愛牌」萬元有找，台灣僅一店開賣

►謝霆鋒西裝解扣帥照曝光！破天荒合作「好萊塢男星」顏值竟沒輸

關鍵字：

凱蒂佩芮, Katy Perry, Never Worn White, 奧蘭多布魯, BOTTEGA VENETA, BV
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感 9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95 《鬼媽媽》金泰希戲服超省事　嗆辣小惡魔戰袍竟3,000元有找 香奈兒10年來首例！打破卡爾審美選用「大尺碼模特兒」FENDI也跟上 特價就被搶爆！女孩一次都4、5罐囤貨的「神級保濕霜」 放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王 網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面