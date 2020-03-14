凱蒂佩芮懷孕後亮相街頭！BV緊身裙小腹隆起　網狂讚：狀態滿分

記者鮑璿安／台北報導

美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）日前在新歌MV《Never Worn White》公佈懷孕的好消息，不到一周就被捕捉到現身街頭的畫面，凱蒂佩芮穿著亮眼的橘色連身皮裙體態明顯豐腴，雙手則是輕巧護住小腹，慈母光環引發粉絲熱議。

▲凱蒂佩芮身穿BV亮橘色緊身皮裙搭配編織鞋，小腹隆起相當動人 。（圖／CFP）

凱蒂佩芮與奧蘭多布魯婚後終於迎來新生命，在3月初公佈了升格人母的消息，10日凱蒂佩芮亮相墨爾本街頭引來大批粉絲圍觀，畫面中她不改耀眼金髮，穿著BOTTEGA VENETA（BV）亮橘色緊身皮裙，獨特的綁帶抓皺設計遊走於腰部以及肩頸，而俐落的皮革材質包裹凱蒂佩芮的身型，明顯看出體態比起過往豐腴許多，她也微微用雙手護住小腹流露十足母愛光環。

不過除了小腹微微隆起之外，凱蒂佩芮四肢還是相當纖細，腳踩BV裸色羊皮編織高跟鞋做收尾整體率性有型，她也不忘與周遭粉絲互動合影展現十足親和力，臉蛋依舊精緻無死角。時間往前一日，凱蒂佩芮換上BY JOHNNY.深V印花連衣裙，滿版撞色效果十分活潑，同時大方秀出豐滿上圍，搭配裙身收腰效果彰顯好身材，隨即引發粉絲熱議：「懷孕更美了」、「現在環繞一股很溫柔的母愛光環」、「豐腴一點還是美」。





▲凱蒂佩芮粉絲貼心送上嬰兒用品。（圖／CFP）

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