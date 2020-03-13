fb ig video ETtoday search mobile

「連帽口罩」變潮物！The North FaceＸSupreme跟上時事　防水小包也亮眼

> >

編輯／Duke

隨著Supreme 2020春夏系列正式開賣，每季必推出的The North Face聯名也在美國時間3／12正式開賣，該系列中，不僅機能外套、背心以及防水小包受到熱烈討論，就連帶帽口罩也因新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，意外受到歡迎。

▲SUPREME X TNF。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲帶帽口罩因新冠肺炎，意外受到歡迎。（圖／翻攝自Supreme官網）

Supreme與The North Face的合作名為「RTG系列」，運用Gore-Tex與Cordura材質製成，主打防水機能，適合春季多雨的天氣。本次推出的單品共有兩款外套、背心、高領上衣、T-Shirt、後背包、小包、手套以及帶帽口罩，配色除了既定的黑色外，還增加鮮豔的黃、綠、紅三色，讓整體充滿綠意盎然的氛圍。

▲SUPREME X TNF。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲SUPREME X TNF。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme X The North Face RTG系列，運用Gore-Tex與Cordura材質製成。（圖／翻攝自Supreme官網）

受到新冠肺炎的影響，全球大鬧口罩荒，因此雙方推出的帶帽口罩便受到極大的關注。這款口罩最初是用來防寒保暖，但緊貼新冠肺炎時事，僅露出眼睛的設計也讓潮人朋友有了新的選擇。

▲SUPREME X TNF。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲露出眼睛的設計讓潮人有新的選擇。（圖／翻攝自Supreme官網）

另外，包款也因多夾層與防水設計獲得粉絲喜愛，像是後背包擁有大空間能放置物品之外，還可以將外層卸下作為小背包使用；防水小包則是輕巧好搭配，並且攜帶手機、信用卡、零錢等都相當便利。

▲SUPREME X TNF。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲後背包可以一分為二。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲SUPREME X TNF。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲放置卡片、零錢都很方便。（圖／翻攝自Supreme官網）

Supreme X The North Face RTG系列，目前已於3／12正式在美國、歐洲門市與官網開賣，而日本門市與官網則會在3／14上架販售。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Supreme, TheNorthFace, 武漢肺炎, 新冠肺炎, 機能外套, 背心, 防水小包, 帶帽口罩, Gore-Tex, Cordura
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王

放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王

Jessica坐巴黎飯店地板打包　隨手拍愛馬仕、香奈兒包總值破百萬元

Jessica坐巴黎飯店地板打包　隨手拍愛馬仕、香奈兒包總值破百萬元

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙 「劉真38歲遇到辛龍」愛情最美的模樣原來是：他對我非常好 《哆啦A夢》竹蜻蜓實體化！裝電池就能旋轉　戴頭上真的變飛行器 歐陽娜娜復古西裝外套撞衫Lisa　多了小心機仍不敵混血魅力 台灣星巴克限定「青花瓷杯」今天開賣！藍色大理石、療癒色系必搶 Dappei／台中3間寵物友善餐廳！氣氛滿分、餐點好吃　周末帶心愛毛小孩出去玩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面