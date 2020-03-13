「連帽口罩」變潮物！The North FaceＸSupreme跟上時事　防水小包也亮眼

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隨著Supreme 2020春夏系列正式開賣，每季必推出的The North Face聯名也在美國時間3／12正式開賣，該系列中，不僅機能外套、背心以及防水小包受到熱烈討論，就連帶帽口罩也因新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，意外受到歡迎。







▲帶帽口罩因新冠肺炎，意外受到歡迎。（圖／翻攝自Supreme官網）

Supreme與The North Face的合作名為「RTG系列」，運用Gore-Tex與Cordura材質製成，主打防水機能，適合春季多雨的天氣。本次推出的單品共有兩款外套、背心、高領上衣、T-Shirt、後背包、小包、手套以及帶帽口罩，配色除了既定的黑色外，還增加鮮豔的黃、綠、紅三色，讓整體充滿綠意盎然的氛圍。

▲Supreme X The North Face RTG系列，運用Gore-Tex與Cordura材質製成。（圖／翻攝自Supreme官網）

受到新冠肺炎的影響，全球大鬧口罩荒，因此雙方推出的帶帽口罩便受到極大的關注。這款口罩最初是用來防寒保暖，但緊貼新冠肺炎時事，僅露出眼睛的設計也讓潮人朋友有了新的選擇。

▲露出眼睛的設計讓潮人有新的選擇。（圖／翻攝自Supreme官網）

另外，包款也因多夾層與防水設計獲得粉絲喜愛，像是後背包擁有大空間能放置物品之外，還可以將外層卸下作為小背包使用；防水小包則是輕巧好搭配，並且攜帶手機、信用卡、零錢等都相當便利。

▲後背包可以一分為二。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲放置卡片、零錢都很方便。（圖／翻攝自Supreme官網）

Supreme X The North Face RTG系列，目前已於3／12正式在美國、歐洲門市與官網開賣，而日本門市與官網則會在3／14上架販售。

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