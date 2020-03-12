Jessica坐巴黎飯店地板打包　隨手拍愛馬仕、香奈兒包總值破百萬元

▲Jessica打包行李也能拍美照，光是入鏡的愛馬仕、香奈兒等5款包價值就超過百萬元。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／綜合報導

女明星一趟巴黎服裝周行程，究竟要帶多少華服、精品鞋與名牌包才夠？南韓女星鄭秀妍（Jessica）公開她在巴黎老牌五星級飯店Hôtel Le Meurice的衣帽間，撒嬌說：「當我在吃點心時，誰能幫我打包行李？」只見地上散著MIU MIU等名鞋，還有愛馬仕（Hermes）等5個名牌包入鏡，光是包款總值就飆破百萬元，貴氣逼人。

▲Jessica在巴黎老牌五星級飯店Hôtel Le Meurice享用早餐。（圖／翻攝jessica.syj IG）

鄭秀妍巴黎行入住有200年歷史、坐落於杜樂麗花園旁的Hôtel Le Meurice飯店，她稱這是她在巴黎的家，從充滿歷史的大廳一路到自己的房間，美照拍不停，裹著浴袍趴在床上看書或吃早餐都能拍，當然沒錯過她驚人的衣帽間。

▲Jessica稱Hôtel Le Meurice飯店是她在巴黎的家。（圖／翻攝jessica.syj IG）

只見Jessica坐在衣帽間地上準備吃零食，身後除了掛滿出席時裝周所穿的華服，地上還散落著精品鞋，以及愛馬仕柏金包、香奈兒（CHANEL）丹寧包、Off-White包，細看櫃子上還有要價約70萬元的愛馬仕Kelly Mini鱷魚皮包與迷你柏金包，她還精心置入了自創品牌BLANC & ECLARE的黑色帽子，不錯過任何宣傳機會。

▲Jessica看愛馬仕大秀，拎約70萬元的愛馬仕Kelly Mini鱷魚皮包亮相。（圖／翻攝jessica.syj IG）