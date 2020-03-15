劉亦菲、孫娜恩穿同款運動裝！細看「腹肌被秒殺」　網：差超多

▲adidas 請到劉亦菲（右）南韓女團Apink成員孫娜恩共同演繹春夏形象照。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

迪士尼電影《花木蘭》從開拍到上映都引發關注，女主角劉亦菲近日出席美國首映更是知名度大開，與此同時她與adidas拍攝的全新春夏形象照也陸續揭曉，卸下電影中花木蘭的古裝扮相，劉亦菲以粉嫩的紫色運動裝出鏡對尬南韓女團Apink成員孫娜恩，兩人表現相當精彩。

▲劉亦菲卸下劇中「花木蘭」扮相，綁起馬尾改用粉嫩運動裝扮出鏡。（圖／品牌提供）

劉亦菲接下迪士尼真人電影《花木蘭》之後備受討論，與劇中形象大不同，此次adidas請到南韓女團Apink成員孫娜恩與劉亦菲一同演繹春夏女子運動新品，畫面中兩人紛紛換上了簡約剪裁與粉嫩配色的薰衣草紫WindBreaker外套。劉亦菲綁起俐落馬尾，妝容清淡之餘五官仍是驚艷，身穿白色經典logo印花運動內衣搭配legging做呼應，中空造型相當纖細，時而舉起雙手展現運動的健美姿態。

▲孫娜恩也以同套造型出鏡不過腹肌卻明顯秒殺劉亦菲，防風外套NT$3,290；背心NT$1,490。（圖／品牌提供）

而孫娜恩也恰巧換上了同樣的搭配，看似較勁意味濃厚，唯一不同之處是孫娜恩選擇放下長髮整體造型更為溫柔，視線向下一看，孫娜恩的緊實腹肌更為立體有型，對比一向走氣質路線的劉亦菲則沒有明顯馬甲線，兩人在形象照上的風格非常不同，畫面公開之後也引發粉絲熱議：「孫娜恩腹肌秒殺」、「劉亦菲顏值美但是身材輸了」。

▲adidas 代言人之一的張鈞甯示範W.N.D外套，NT$2,690。（圖／品牌提供）

此外，代言人之一的女星張鈞甯也在本季示範橘色運動穿搭，以W.N.D外套白色色調搭配撞色線條相當有型，同時立領設計與輕薄防風面料讓運動時不受天候影響，上身無負擔也能兼顧時尚度。

►《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場 網評價兩極：婚紗大展

►鄧紫棋「中空炫腹」帶貨粉嫩增高鞋 無贅肉線條網讚：女王