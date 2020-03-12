兩大潮流之神打造LV²系列！「老花包」融化了　Virgil Abloh、Nigo聯手超狂

▲LV²聯名系列預計在今年秋季陸續登場。（圖／品牌提供）

編輯／Duke

未演先轟動的Louis Vuitton（路易威登）X Nigo（長尾智明）「LV²」聯名系列，去年12月公開消息後，各界都在等著看雙方會有什麼驚人之舉，如今透過官方的公開，由男裝藝術總監Virgil Abloh與Nigo攜手合作的系列正式揭曉，並且將以獨特圖案融合日式元素搭配LV經典設計貫穿，可以見到Monogram拼接Damier、飛行夾克上有富士山，力道十足。

▲Louis Vuitton X Nigo LV²聯名系列終於公開亮相。（圖／品牌提供，以下同）

Louis Vuitton X Nigo聯名之作為LV 2020早秋男裝的一環，全系列包含服飾、皮件、鞋款以及配件，其設計靈感來自觀察倫敦Mod次文化時代的華麗服飾，同時藉由LV傳統縫紉價值，將此系列定調為強調剪裁的風格，在今年秋季陸續登場。

此次的聯名單品中，服裝類最亮眼的莫過於Mod剪裁西裝、Nigo Human Made風格連帽外套以及Monogram與Damier格紋拼接單寧套裝；皮件類則出現許多LV的經典包款，例如托特包、Keepall旅行袋、Christopher Pm後背包等，並以溶化般的設計，將Monogram與Damier格紋融合，最後再運用Human Made風格的「Louis Vuitton²」草寫字體完成作品。





▲Mod剪裁西裝。







▲連帽外套背後注入LV MADE字樣與富士山圖案。







▲Monogram與Damier格紋拼接丹寧套裝。







▲包款擁有溶化般的設計，並以Human Made風格的草寫字體完成設計。（圖／品牌提供）

由Virgil Abloh與Nigo聯手打造的「LV²」系列，不但保持LV一貫的時尚奢華感，同時還融入Human Made的風格，進而創造出頗具看頭的系列，只能說兩大潮流之神攜手合作，火花果然很強。

▲兩大潮流之神出手沒讓人失望。

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