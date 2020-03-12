「劉真38歲遇到辛龍」愛情最美的模樣原來是：他對我非常好

編輯／Ann 圖／翻攝自劉真IG

國標舞女王劉真入院搶救已經一個多月時間，這段時間最常見的就是丈夫辛龍不斷為太太發聲，祈求大家能一同幫助劉真度過難關，兩人在2014年完婚，外型相差甚遠卻仍然走到一起，先前許多網友都抱持懷疑態度，不過現在才懂：「劉真是真的選擇了最愛她的那個人」。

「我願意用生命換取劉真生命」

辛龍先前在個人FB貼文中寫下：「我願意用生命換取劉真生命，因為女兒不能沒有媽媽。」一席話感動許多人，其實大家在兩人當初剛剛完婚時，或許都會不解，劉真小公主一般的甜美外型怎麼會選擇了留著鬍子的辛龍？經歷這件事才找到了解答，因為劉真對於辛龍來說不只是孩子的母親，而是真正的生命共同體，也是超越了愛情的定義，讓人願意說出「交換性命」這句話，比起嫁入豪門更可貴。

「他對我非常好」

劉真曾經說過：「他對我非常好。」辛龍曾經為了給劉真驚喜，特意從法國買回名牌包再放回床頭櫃只為討對方開心，兩人婚後雖然沒有頻繁的曬恩愛，不過簡單幾個字就能夠篤定，辛龍對劉真的好是毋庸置疑的，讓劉真能夠很自信的向外界說出這句話。所以遇到了對的人，能夠讓婚前就是小公主的劉真，在婚後繼續當公主。

原來30歲之後的愛情，「懂得彼此」比外貌匹配更重要

很多人當初都以為劉真會嫁入豪門或是找個顏值更高的帥哥結婚，但是活得通透的她選擇了辛龍，其實兩人都不算是早婚，在30歲之後遇見了決定携手一生的人並不容易，比起年輕的愛情更需要不顧一切的勇氣，卻也是最樸實的決定，足以證明劉真和辛龍是最懂得彼此的人。

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