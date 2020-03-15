台灣人就是要吃小籠包！7間中式餐館　干貝水餃、酸辣湯全都有

台灣人就是要吃小籠包！不用跑到鼎泰豐也吃得到，超人氣中式餐點MENU全部準備給你。

福大山東蒸餃大王

中山區／捷運中山站

以平價美味聞名的福大蒸餃，即便在中山捷運站周圍的黃金地段，價格卻還是維持銅板價，可說是CP值很高的選擇。蒸餃顆顆緊實飽滿，外皮嫩Q不會蒸得過軟，餡料也給的很大方。用餐時間前往會需要排隊喔！

▲（圖／美食客Janet Chien提供）

巧之味手工水餃

中正區／捷運善導寺站

超人氣的巧之味手工水餃，每到用餐時間人潮必爆滿，必吃的招牌干貝水餃，外皮是利用蔬菜以及綠藻皮揉製而成，呈現天然的綠色，吃起來有淡淡蔬菜香氣。整體是以高麗菜豬肉口味為底，咬開後裡頭還藏著一整顆小干貝，非常奢侈！

▲（圖／美食客小西瓜呆呆提供）

京鼎小館

松山區／捷運小巨蛋站

京鼎小館是鼎泰豐師傅出來開的店，假日用餐人潮眾多，建議先訂位後再前往比較保險。小籠包的單價稍高，推薦必點蝦仁絲瓜小包，一入口鮮甜湯汁傾瀉而出，內餡有滿滿的絲瓜及及彈牙的蝦仁丁，內餡份量給的很大方，吃完後唇齒留香！

▲（圖／美食客硬骨魚覓食中提供）

頂好紫琳

大安區／捷運忠孝敦化站

位於頂好名品城的B1，小小的開放店面外面卻排滿了人，價格平實。蒸餃顆顆飽滿圓潤，外皮Q彈。蒸餃煎的格外酥脆，如果喜愛中式甜品的人這裡還有販售小米粥，加入少許糖就非常好喝，懷念的滋味！

▲（圖／美食客Mandy Hung提供）

上海邵師傅湯包

大安區／捷運六張犁站

上海邵師傅湯包的特色就是口味非常多變，有麻婆豆腐、臭豆腐、咖哩、脆皮起司等特殊的湯包口味，只有在這裡才吃得到。其中，脆皮起司湯包將起司淋在湯包上，兩者味道完美融合，中間夾上焦脆的煎餃皮，上面放上香甜的香蕉片，甜甜鹹鹹的很涮嘴。

▲（圖／美食客Emma Chien提供）

明月湯包

大安區／捷運六張犁站

菜單中英文都有，非常詳盡。推薦必點招牌鍋貼，底部煎的格外焦脆，內餡包的是韭黃餡料，吃起來較不膩口，不過，招牌明月湯包的評價比較褒貶不一，湯汁飽滿，但皮是屬於比較厚實的種類。

▲（圖／美食客Cindy Hou提供）

蘇杭点心店

古亭站／民生社區

蘇杭點心店的店面以文青木質調為主，麵食與小籠包的品項種類繁多。比較特別的是蘇州特色麵食—澆頭麵，金黃色的雞湯裡面浸泡著百頁豆腐、腐皮等配料，非常特別。蘇杭小籠包的外皮較薄，大口咬下必須小心應付滾燙的湯汁，色香味美。

▲（圖／美食客Yupei Hong提供）

圖、文／MENU美食誌

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