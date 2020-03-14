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全台8間特色蔬食餐廳！無肉的日子，選健康無負擔的沙拉就對了

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放假吃太多好料的，肚子胖了一圈怎麼辦？快來看看有什麼好吃又有飽足感的沙拉吧！

CAMPUS CAFE
台北

CAMPUS CAFE 是在台北有許多分店的美式校園餐廳，除了販售義大利麵與披薩外，超大碗的木碗沙拉也是許多人與好友聚餐時的好選擇，可以把吃高熱量食物的罪惡感通通消除！

▲特色沙拉。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Emily提供）

丘比手作土司早午餐CUBE BRUNCH
台北

裡面有各式各樣的新鮮蔬菜水果，吃完超有飽足感。蝦子不但大隻還很脆口，旁邊附上凱撒與油醋醬，是 CP值超高的一間店。

▲特色沙拉。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ruyo Yang提供）

SUBBER潛艇堡專賣店
台北/桃園

Subber潛艇堡專賣店是台灣本土的自創品牌，潛艇堡跟沙拉的蔬菜都新鮮得沒話說，加上肉片營養均衡一百分。每一種食材份量都很剛好，美味程度可不輸SUBWAY哦！

▲特色沙拉。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tzu Yu Lin提供）

MUCHICHI •目嘻嘻BRUNCH
台中

店家將雜糧麵包與法式吐司大喇喇地擺在木盆裡，一條條牛肉鮮嫩美味，地瓜塊增添不少飽足感。另外，還附上好喝濃湯與檸檬紅茶，價格親民、令人放鬆的溫馨早午餐店。

▲特色沙拉。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客cappucappu提供）

CREATION酷！樂選沙拉店
台中

除了提供店家搭配好的沙拉，也有自選系列，例如有15到20種蔬菜食材可以選，並且醬料多達6種可以搭配，實在是沙拉愛好者的天堂！一碗份量不小絕對吃得飽，還百元有找！

▲特色沙拉。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Liou Jyun Jyun提供）

沐森林MOON FOREST
花蓮

花蓮的網美打卡店販售木盆沙拉、暖沙拉、熱壓吐司與甜點，內用常常客滿，沙拉可能提前售完！在草莓季會推出草莓沙拉跟熱壓吐司，草莓控不能錯過！

▲特色沙拉。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客林小玖提供）

性格せいかく早午餐
台南

新鮮蔬果搭上冷麵迸出新滋味，連不愛吃沙拉的人都超愛這一味！店內低消一百元，早上九點至十點還可以指定拉花不加錢，更厲害的是冷飲也可以做拉花！

▲特色沙拉。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客黃昱榕提供）

木盆輕食館WOOPEN
新竹/台中/台南/高雄/屏東

在全台有多家分店，除了沙拉也有潛艇堡跟貝果。這家的自選肉料搭上多樣蔬菜，大碗滿足又健康，並且有五種醬料可選，外帶也方便哦！

▲特色沙拉。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jianjia He提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 沙拉, 木盆輕食館, 性格せいかく早午餐, 沐森林, CREATION酷！樂選沙拉店, 目嘻嘻BRUNCH, SUBBER潛艇堡專賣店, 丘比手作土司早午餐, CAMPUSCAFE
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