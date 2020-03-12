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周厚安秀Hublot對錶自爆寫情書失效　老爸周華健那招也不學

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 ▲Hublot發表白色情人節對錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

14日將迎來白色情人節，瑞士名錶Hublot（宇舶）今邀周華健演員兒子周厚安與潮模Angelina（陳怡安），共同演繹主打的Big Bang Unico 45mm與42mm腕錶，兩人都沒過白色情人節的習慣，周厚安更直言：「情人節一個就夠了！」問及談戀愛最浪漫的招數，他透露：「寫英文情書或詩，可惜對方沒回應。」

▲▼ Hublot周厚安與Angelina 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲周厚安（右）與Angelina一同展示Hublot主打的白色情人節錶。（圖／品牌提供，以下同）

寫情書追求碰壁，是否會效法爸爸周華健的招式？周厚安笑答：「爸爸就是在機場買巧克力等小東西給媽媽，我都看電影學的。」他表示交女友都會介紹給爸媽認識，至今已見過幾位？他立刻機警地說：「這題不答。」

▲▼ Hublot周厚安與Angelina 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Angelina（左）與周厚安認為Hublot Big Bang Unico腕錶帥氣好搭。

今周厚安與Angelina示範的Hublot腕錶，均出自Big Bang Unico系列具72小時動力儲存的計時碼錶，當中錶徑42mm款式的機芯加裝日期調校安全機制，意味不受機芯預備或進入換日模式的限制，任何時間都可以調整日期而不損害機芯，且此系列材質選擇多元，並具鑲鑽或未鑲鑽款式，可加購單條約15,100元起跳的錶帶，滿足時尚男女需求。

▲▼ Hublot周厚安與Angelina 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Big Bang Unico鈦金屬鑽錶45mm（左）782,000元，星幻白皇金鑽錶42mm 1,273,000元。

▲▼ Hublot周厚安與Angelina 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Big Bang Unico陶瓷計時碼錶42mm（左）586,000元，Big Bang Unico GMT兩地時間錶45mm 651,000元，可加購錶帶約15,100元起。

關鍵字：

周厚安, Angelina, Hublot, 宇舶
fashion.net

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