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Tag姐妹買起來！日本超逼真「豐胸T恤」一秒擁有逆天身材

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編輯／Ann

先前就引發討論的日本ekōD Works旗下「胸肌T恤」，不需要有好身材穿上它一樣能顯現六塊肌，現在不光男生連女生也有福了！「豐胸T恤」將在四月開賣，超強視覺效果完全欺騙正面走過來的路人，快Tag平胸好友買起來。

▲ekōD Works。（圖／翻攝自官網）

▲ekōD Works。（圖／翻攝自官網）

▲ekōD Works推出「胸肌T恤」大獲好評，從去年缺貨到今年。（圖／翻攝自官網）

日本ekōD Works在去年（2019）推出一波「胸肌T恤」大獲好評，完全拯救了眾多沒身材男性，因為只要穿上它便會有六塊肌，仿佛被汗水浸濕一般若隱若現，並且逼真程度毋庸置疑，至今也一直處於缺貨中。

▲ekōD Works。（圖／翻攝自官網）

▲ekōD Works。（圖／翻攝自官網）

▲四月將開賣「豐胸T恤」正面視覺效果相當以假亂真，約台幣950元。（圖／翻攝自官網）

現在女生們也有福了，ekōD Works預告在四月開賣一款「豐胸T恤」，分別有黑色以及深藍色可供挑選，原理與「胸肌T恤」有異曲同工之妙，唯一的不同是運用了黑色扭曲線條，來產生視覺上的錯覺，只要穿上後正面迎來的路人都會看到仿佛被胸部撐開的豐腴身材。不過單品唯一缺點是，萬一從側面看就瞬間破功，讓人不小心笑出來，雖然好身材是偽裝出來的，不過也隨即引發日本網友們熱議：「我很需要」、「騙過別人騙不過自己」。

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關鍵字：

豐胸, 平胸, T恤, 日幣, 日本, ekōD Works, 胸肌, 鮮肉, 六塊肌
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