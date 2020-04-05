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「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布

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編輯／Emily　圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com

迪士尼公主系列電影伴隨很多人成長，就算長大了還是一樣喜歡。迪士尼公主能如此受到喜愛，除了長相美麗以及與王子的浪漫愛情，她們展現的善良性格、冒險精神更吸引人，電影裡許多經典台詞都讓人難忘。網路就有一系列插畫將公主頭像與經典台詞結合，拿來當手機桌布超唯美。

《冰雪奇緣》
「有些人值得你為他融化。」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

《冰雪奇緣》裡雪寶的台詞令人印象深刻，想到電影那一幕還是會感動。不管是愛人或夥伴，有時後就是會遇到那個值得為他付出全部的人。

《阿拉丁》
「告訴我，公主，你上一次傾內心是什麼時候？」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

阿拉丁主題曲持續縈繞在心裡，阿拉丁帶著茉莉公主騎乘魔毯飛行，讓公主聽從內心的聲音，鼓起勇氣做自己真正想做的事。

《美女與野獸》
「我想到遠方去冒險，我想要的比我說的更多。如果有一個人可以了解該有多好，我想要的比他們給我計畫的多更多。」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

貝兒是個聰明、有想法的女孩，不甘於原本安排的生活，想要遵循內心的渴望，追求更多東西，如果遇到那個懂她的人就更好了。

《愛麗絲夢遊仙境》
「如果不知道要去哪裡，任何一條路都會帶你通往目的地。」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

愛麗絲經歷了奇幻的冒險，有時候雖然不知道自己要什麼，但勇於面對、不處處設限，會發現不知不覺中已逐漸接近目標。

《小美人魚》
「遠比夢中情人更好的女孩就在現實當中，她溫暖、有愛心，而且就在你眼前。」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

王子一開始不知道救他的人就是在身邊的愛麗兒，那段過程實在很揪心。確實有時候會看不清周圍的人對你的付出，那個真正關心、愛你的好對象，其實近在眼前。

《魔髮奇緣》
「你的人生不需要別人來完整，而是需要一個願意接受你全部的人。」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

長髮公主樂佩走出高塔後，遇到了大盜費林•雷德，雖然一開始有所隱瞞，但在坦誠面對之後，兩人終於確認彼此的心。

《勇敢傳說》
「我們的命運掌握在自己手中，你只需要鼓起勇氣來正視它。」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

人生當中有很多時刻面臨抉擇，其實命運就掌握在自己手中，只要鼓起勇氣、大膽面對，就可以解決各種困難與挑戰。

《白雪公主》
「任何人都可以輕易得看出來，那個迷人的王子是我的唯一。」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

白雪公主被王子拯救，有了圓滿結局。人生中也是在感情路上不斷尋尋覓覓，想遇到那個真正唯一的人。

《睡美人》
「我認識你，我們曾在夢中一起散步。」

▲迪士尼公主台詞插畫。（圖／翻攝自goldscreens.tumblr.com）

有時候在遇到某個人時，會產生一股熟悉感，彷彿在夢中或更久以前就認識他，這種熟悉感讓雙方更加契合。

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關鍵字：

迪士尼, 迪士尼公主, 台詞, 金句, 插畫
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